Albuquerque visitou Centro de Investigação do Cancro da Madeira 'longe' da imprensa

Miguel Albuquerque visitou, esta manhã, o Centro Internacional de Investigação do Cancro da Madeira (CIIC – Madeira), um projecto que se encontra em curso desde o mês de Maio do ano passado. No entanto, esta visita do presidente demissionário do Governo Regional, apesar de se tratar de um acto oficial, não foi divulgada à comunicação social.

A divulgação em relação a esta visita foi feita na página de Facebook de Miguel Albuquerque.

O CIIC, sediado no Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas a ser inserido na área de investigação do novo Hospital Central e Universitário da Madeira, resulta da parceria entre o Governo Regional, a Universidade da Madeira e o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular e Celular da Universidade do Porto, liderado pelo Professor Manuel Sobrinho Simões. Neste momento, conta com mais de 30 investigadores.

"Tudo faremos para que este Centro seja um dos mais importantes da Europa na área da investigação do cancro. Sendo, nesse sentido, uma oportunidade única de a Madeira se colocar no topo ao nível do campo das ciências e da investigação na Saúde", assume.