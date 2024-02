Madeira representada na maior feira de produtos biológicos do mundo

A Madeira está representada na Biofach 2024, considerada a maior feira de produtos biológicos do mundo, que decorre até amanhã, na Alemanha. A banana, o mel de cana produzido pela Fábrica de Mel do Ribeiro Seco e a SidraCoop Bio do Jardim da Serra são os produtos regionais que podem ser encontrados neste certame.

Segundo nota do CDISA - Centro de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural e Agroflorestal, a presença destes produtos nesta feira apenas foi possível graças a uma parceria entre a Fábrica de Mel do Ribeiro Seco, a CAL-Cooperativa de Produção e Consumo, o CDISA Quinta Leonor e a Bio - Região de Idanha-a-Nova.

No Pavilhão de Portugal, além dos de Idanha-a-Nova, estão a ser apresentados produtos das seguintes bio-regiões portuguesas: Alto Tâmega e Barroso, São Pedro do Sul, Lagos do Sabor e Margem Esquerda do Guadiana.

A presença da Madeira e dos Açores acontece por se tratarem de candidatas à categoria de Bio - Regiões da Europa.