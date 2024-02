Freguesia do Seixal "está ferida" pela perda de pescador que "era estimado por todos"

A comoção tomou conta, esta manhã, da pequena freguesia do Seixal, em Porto Moniz. A trágica morte do pescador, de 71 anos, que foi encontrado dentro de uma canoa no mar de São Vicente, abalou com toda a população.

"É uma freguesia muito pequena e claro que fere toda a gente. Pela maneira que foi e pela pessoa que é, que é bastante conhecida aqui na freguesia, deixou-nos todos emocionados", refere Xavier Castro, presidente da Junta de Freguesia, que adiantou que o homem em questão, que era seu vizinho e uma pessoa de "fácil trato" e com ligações a muitos seixalenses. "Lidava bem com os agricultores, era pescador, ou seja, era uma alguém que tinha relações com muita gente. Dava-se bem com toda a freguesia", sublinhou.

Morto em canoa era do Seixal Junta de Freguesia cancelou cortejo de Carnaval

Devido à tragédia a Junta de Freguesia do Seixal decidiu cancelar o cortejo de Carnaval, agendado para as 15h, segundo nota publicada no Facebook.

"O cortejo foi cancelado pela situação e pela maneira que tudo aconteceu, mas também porque o senhor é pai de um funcionário da nossa Junta de Freguesia. Por isso, o executivo entendeu que não faz sentido comemorar nenhuma festividade num momento destes", esclareceu.

Entretanto, pelas 13h30, o cadáver do pescador foi recolhido por uma carrinha de uma agência funerária. A Polícia Marítima tomou conta da ocorrência e o corpo irá agora seguir do cais do Seixal para o gabinete médico legal.

O cadáver do pescador, de 71 anos, foi encontrado dentro de uma canoa, no mar de São Vicente. O malogrado estaria a pescar, tendo sido aparentemente vítima de doença súbita. Foi descoberto por um amigo que alertou de imediato as autoridades.