Veja quem esteve na 7.ª edição do Madeira 7 Talks

Uma plateia com mais de 100 pessoas assistiu ao longo da tarde/noite deste domingo à 7.ª edição do Madeira 7 Talks, que decorreu no Nini Andrade Silva Design Center, que começou pelas 14h00 e terminou já depois das 19h30.

Ao longo de cinco horas, foram 15 os oradores que passaram pelo palco para, em cada uma das áreas em que são protagonistas, dizerem 'quentes e boas', muitas ideias, algum debate, muito humor, emotividade, mas também tensão, sobretudo quando se falou de política.

Do ambiente à educação, da causa animal à causa social, da política à cultura e à saúde e bem-estar, a plateia atenta saiu do evento mais enriquecido e, nalguns casos, mais esclarecidos sobre as diversas temáticas abordadas.

Veja aqui quem marcou presença.