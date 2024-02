Homem encontrado morto no Caminho do Pilar

Um homem que terá 37 anos de idade, médico de profissão, foi encontrado cadáver ao início da manhã de hoje no Caminho do Pilar, no Funchal.

Segundo o DIÁRIO conseguiu apurar o homem terá sido deixado no local por um motorista de táxi, que estará neste momento a prestar depoimento no comando da PSP.

Segundo uma fonte um táxi foi visto a parar na rotunda do Caminho do Pilar, onde terá deixado o corpo do homem, que aparentemente faleceu vítima de doença súbita. Ao que se sabe, o motorista terá julgado que o individuo estava alcoolizado.

A ser confirmada a tese de abandono o taxista incorre na prática de um crime de omissão de auxílio à vitima.

O corpo do malogrado médico segue para o gabinete médico-legal onde será autopsiado para que se apure a causa da morte.