Corpo de homem encontrado morto no Pilar já não está na via

O corpo do homem encontrado hoje morto no Caminho do Pilar foi transportado ao fim da manhã para o gabinete médico legal.

No local estiveram agentes da PSP e uma carrinha funerária. O levantamento do cadáver ocorreu após a presença do delegado de saúde no local, que atestou o óbito.

O alarme terá sido dado esta manhã, depois de o homem, que terá 37 anos, ter sido aparentemente abandonado por um táxi no local.

O motorista encontrava-se a prestar depoimento no Comando Regional da PSP.