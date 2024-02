Mónica Freitas apela à “responsabilidade” dos jornalistas

Numa intervenção política perante o Parlamento madeirense, a deputada única do PAN, Mónica Freitas, apontou baterias à comunicação social no contexto da cobertura da actual crise política na Madeira, apelando à “responsabilidade dos jornalistas”.

“Os órgãos de comunicação social têm a responsabilidade de transmitir informação e esclarecimentos às pessoas, contudo com o fenómeno das redes sociais e da facilidade de divulgação que tiveram de reinventar-se. A luta pela audiência e a pressão por lucros leva muitas vezes a distorcer e manipular os fatos em prol de interesses próprios e ou de terceiros”, declarou.

Mónica Freitas criticou também os tempos de intervenção dos debates televisivos no âmbito das eleições de 10 de Março. Para a parlamentar “debates de 15 minutos que não permitem a troca de ideias”.

“A política não pode ser vista nem como um campeonato de futebol, nem como um combate boxe. Não pode haver vencedores e vencidos. Todos os partidos representam ideias e causas em uma determinada faixa da população e que credibilidade damos quando prestamos mais tempo a falar dos outros do que nós próprios?”, questionou.

“Não me surpreende que as pessoas estejam cansadas da política e não vejam alternativas”, atirou.

Ainda no período da ordem do dia, desta reunião plenária, o Grupo Parlamentar do JPP solicitou a suspensão de provisória do mandato da deputada Lina Pereira e a sua substituição pelo candidato Miguel Ganança, que foi aceite.