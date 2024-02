Idosa evacuada do Porto Santo

Uma idosa a necessitar de cuidados médicos urgentes foi esta quarta-feira à tarde evacuada do Porto Santo para a Madeira por via aérea.

O transporte aeromédico, como é recorrente nestas situações, foi assegurado pela Força Aérea Portuguesa, recorrendo ao avião C295M da Esquadra 502 – ‘Elefantes’ posicionado na Aeródromo de Manobra Nº3 (Porto Santo). Os bombeiros também colaboraram na evacuação, procedendo ao transporte da doente de 84 anos, na ilha do Porto Santo, desde o Centro de Saúde e o aeroporto, na ilha da Madeira, do aeroporto até ao Hospital Central do Funchal.