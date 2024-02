Doente evacuado do Porto Santo em aeronave militar

Um doente a necessitar de cuidados médicos diferenciados foi este domingo à tarde evacuado do Porto Santo para a Madeira de avião.

Como habitualmente ocorre nestas circunstâncias, o transporte aeromédico foi assegurado pela Força Aérea Portuguesa, tendo nesta missão empenhado o avião C295M ‘estacionada’ no Aeródromo de Manobra Nº 3 (Porto Santo).

A transferência inter-ilhas do doente contou ainda com o apoio dos bombeiros, no transporte terrestre da vítima entre as unidades de saúde e os aeroportos.