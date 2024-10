Chega-Madeira trava moção de censura a Albuquerque proposta por Ventura

O líder nacional do Chega, André Ventura, pediu, na semana passada, que os seus deputados na Assembleia Legislativa da Madeira apresentassem uma moção de censura ao Governo Regional de Miguel Albuquerque, mas essa vontade foi travada pelos dirigentes do partido na Madeira. A notícia foi avançada esta noite pelo Jornal Nacional da TVI.

O canal de televisão revelou um excerto da acta da reunião extraordinária da comissão política do Chega-Madeira, realizada ontem, que recusou a proposta vinda de Lisboa: “Todos os membros presentes deram o seu parecer unânime contra a moção de censura neste momento”. A TVI adianta os motivos apontados pelos dirigentes do Chega na Madeira para se oporem à moção de censura: a queda do Governo Regional poderia pôr em causa a continuidade das políticas e comprometer o progresso que tem sido feito pelo Chega na Região; a presunção de inocência de Miguel Albuquerque deve ser respeitada; censurar o Governo prejudicaria a vida dos madeirenses; e promover a instabilidade política na Madeira criaria um foco político desnecessário.

Recorde-se que três dos quatro deputados do Chega-Madeira ajudaram o executivo de Albuquerque a viabilizar o Programa de Governo e o Orçamento para 2024, através da sua abstenção na votação.