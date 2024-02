Alguns entraves no regresso à normalidade pós-Carnaval

Bom dia. Novo dia, regresso da escola e de muitas pessoas das mini-férias de Carnaval, reflectem-se já nas estradas da Madeira, nomeadamente na Via Rápida e no centro do Funchal.

Algum congestionamento entre a zona das Neves e o nó de Pestana Júnior, no sentido Machico - Ribeira Brava, mas também na zona da rotunda do Hospital, que faz ligação entre a Via Rápida e o centro do Funchal, pode contar com alguma demora.

Bem como no sentido oposto, na nó de São Martinho, na subida de Santa Rita e já alguns sinais de demora no nó de Câmara de Lobos.

De resto, o dia mal começou e sendo hoje quinta-feira, é muito provável que muitos tenham optado por ligar mais dois dias e seguir directamente para o fim-de-semana, quiçá só regressando ao activo na próxima semana.

Conduza com precaução, seja responsável.