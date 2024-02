“Aprendi imenso no Porto Santo”, diz Alfredo Cunha, que está de saída

Dois anos depois de ter assumido o cargo de director do PXO Golf, Alfredo Cunha está de saída para o campo de golfe do Palheiro Ferreiro.

Ao DIÁRIO, disse que esta experiência foi “óptima", salientando ter apredido "imenso", nestes "dois anos intensos e de muito trabalho". O ainda director do campo de golfe do Porto Santo diz ter tido apoio de toda a equipa que o acompanhou.

"Todos trabalhámos bem e o resultado acho que está à vista. Estou muito grato à Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo por esta oportunidade”, disse.

Alfredo Cunha teve momentos alto e baixos, como seria de esperar, e neste aspecto adiantou que as coisas positivas foram superiores às negativas.

“Vi o campo a evoluir e a ideia é continuar a melhorar, continuar a oferecer cada vez mais voltas ao campo”, afirmou, ao DIÁRIO.

Quanto ao futuro do campo de golfe do Porto Santo, Alfredo Cunha realça que o mesmo "só pode ser risonho", sustentando que "no ano passado realizámos cerca de 34 mil voltas de este ano de 2024, desde Janeiro, já fizemos mais 1.200 voltas do que no mesmo mês de 2023, logo acho que este ano vai ser um ano bem melhor do 2023”.