Padre Carlos Macedo regressa à Madeira para visita de evangelização

O padre Carlos Macedo, que esteve à frente da Paróquia de São João, na Ribeira Brava, está de regresso à Madeira para uma semana de evangelização, entre os dias 19 e 24 de Fevereiro. 'Maria - Mulher da nova Aurora' é o tema central da sua vinda à Madeira.

De acordo com nota à imprensa, da sua agenda consta, no dia 20 de Fevereiro, sessões de atendimento ao público, na Capela do Bom Jesus, entre as 10h e as 13 horas e das 14h às 18 horas. Segue-se a eucaristia.

A 21 de Fevereiro, quarta-feira, será celebrada Eucaristia, pelas 19 horas, na Igreja do Colégio e, no dia seguinte, pelas 19h30, haverá eucaristia no Convento da Caldeira, em Câmara de Lobos.

No dia 23 de Fevereiro, o sacerdote estará na Capela do Bom Jesus, no Funchal, para atendimento ao público, das 10h às 13 horas e das 14h às 18 horas, também seguido de Eucaristia.

A 24 de Fevereiro, sábado, o padre Carlos Macedo participa na recitação comunitária do Santo Rosário com um grupo de cristãos, na Rua Fernão de Ornelas (junto ao Largo do Phelps), seguindo-se a celebração de Eucaristia e Adoração ao Santíssimo Sacramento, das 11 horas às 12h30, na Capela do Bom Jesus, no Funchal. Posteriormente, regressa a Lisboa, no final da tarde.