'Halloween Voices' para ouvir hoje no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

No dia em que se assinala o Halloween, o Combo de Música Moderna Pop/Rock e o Coro Juvenil do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam hoje pelas 21 horas, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal, o concerto ‘Halloween Voices’.

O evento promete deixar o público envolvido num ambiente único, através de um programa musical inspirado nesta temática, conhecida em Portugal como o Dia das Bruxas.

A entrada é livre, mediante de levantamento de bilhete.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

09h00 - Reunião plenária

9h30 - Reunião semanal da Vereação da Câmara Municipal do Funchal;

10h30 - ACIF apresenta as conclusões da reunião plenária das secções de Agências de viagens, Rent-a-Car e Animação Turística desta Associação, que tem como tema: 'Cobrança no acesso a percursos pedestres'.

11h00 - José Manuel Rodrigues preside à Conferência dos Representantes dos Partidos.

Nesta reunião participam os Vice-Presidentes da Assembleia Legislativa da Madeira, os líderes parlamentares do PSD, do PS, do JPP, do Chega e do CDS-PP, e os deputados únicos do IL e do PAN;

11h30 -Apresentação do XI Trail de Câmara de Lobos no Ilhéu de Câmara de Lobos;

14h00 -Reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o Apuramento de responsabilidades políticas no combate aos incêndios;

15h00 - Reunião do Conselho Municipal de Segurança na Câmara Municipal do Funchal;

15h30 - Reunião da 6.ª Comissão Especializada Permanente de Educação, Cultura e Desporto





15h30 - Reunião da Câmara Municipal da Ponta do Sol;

17h30 - O Museu Etnográfico da Madeira é palco para o lançamento do livro infantojuvenil 'A Fiandeira', de Rafaela Rodrigues.

18h00 - Inaugura ao público"a quarta exposição do ciclo da iniciativa 'Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais', desta feita dando lugar à criatividade de Tiago Pinto, com a criação "Bola ao Poste".

18h00 às 21h00 - Noite da Loja do Vinho na Loja do Vinho - Avenida Arriaga;

19h00 - Festa da Castanha no Curral das Freiras

20h00 - Concurso Mundial de Cocktails ‘Classic & Flairbartending’ e Congresso Mundial de Barmen no Savoy Palace;

20h30 - A Biblioteca Municipal de Santa Cruz assinala o Halloween com uma actividade intitulada'Uma História Que Crescia Assombrada'.

XXVII Open Internacional de Bridge da Madeira

Greve de trabalhadores Administração Pública

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 31 de outubro. Dia Mundial das Cidades, Dia Mundial das Cidades Criativas e Dia Mundial da Poupança:

1886 - Inauguração da Ponte D. Luís, no Porto, projeto original desenvolvido por François Gustave Théophile Seyrig.

1887 - É inaugurado o novo Porto de Lisboa, por D. Luis I.

1902 - Nasce o jornalista e poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade, autor de "A Rosa do Povo" e "O Amor Natural".

1991 - O Presidente da República, Mário Soares, dá posse ao XII Governo Constitucional, o terceiro consecutivo liderado por Aníbal Cavaco Silva.

1999 - Um Boeing 767 da EgyptAir, oriundo de Nova Iorque, Estados Unidos, em direcção ao Cairo, Egito, cai 30 minutos após a descolagem. Morrem 217 pessoas.

2002 - O sismo, de 5,4 pontos na escala de Richter na região de Molise (centro-leste) em Itália provoca 29 mortos, na maioria crianças de uma escola que desaba.

2008 - A Comissão Europeia aprova a aquisição das filiais ibéricas da Exxon Mobil pela Galp Energia, mediante a alienação de alguns ativos e participações por parte da Galp.

2009 - Morre António Sérgio, o último radialista de programas de autor, criador de Rotações, Som da Frente, Rolls Rock, A Hora do Lobo ou Viriato 25, voz da Rádio Renascença, nos anos de 1970, da Rádio Comercial e, por fim, da Radar. Tinha 59 anos.

2012 - Manifestação na escadaria da Assembleia da República, no dia da aprovação do Orçamento do Estado para 2013.

2014 - José Manuel Durão Barroso deixa a presidência da Comissão Europeia, cargo que exerceu ao longo dos últimos 10 anos, um recorde de longevidade apenas igualado pelo francês Jacques Delors, entre 1985 e 1995.

2017 - O Tribunal Constitucional espanhol anula a declaração de independência da Catalunha aprovada no sábado pelo parlamento da região.

2019 - A Câmara dos Representantes do Congresso dos EUA aprova o inquérito para a destituição do Presidente, Donald Trump.

2021 - Morre António Topa, deputado social-democrata eleito pelo distrito de Aveiro e autarca em Santa Maria da Feira. Aos 67 anos.

Pensamento do dia