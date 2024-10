Conservatório apresenta amanhã à noite os 'Halloween Voices'

O Combo de Música Moderna Pop/Rock e o Coro Juvenil do Conservatório – Escola das Artes da Madeira apresentam amanhã, noite de 31 de Outubro, pelas 21h00, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF), o concerto 'Halloween Voices'. "Este evento promete envolver o público num ambiente único, através de um programa musical inspirado na temática da noite de Halloween, conhecida em Portugal como o Dia das Bruxas. A entrada é livre, mediante levantamento de bilhete no local", informa uma nota do Conservatório.

Recordando que "o Halloween é uma celebração realizada todos os anos em 31 de Outubro, véspera do Dia de Todos os Santos. Embora seja comemorado em vários países ocidentais, é nos Estados Unidos que a data possui maior destaque. A origem dessa festa remonta a mais de 2.500 anos, entre os celtas, que acreditavam que, no último dia do verão (31 de Outubro), os espíritos deixavam os cemitérios em busca dos corpos dos vivos para possuí-los. Para afastá-los, os celtas decoravam suas casas com objetos assustadores, como caveiras, ossos decorados e abóboras esculpidas, entre outros itens", cria assim o cenário para o que espera quem comparecer para o espectáculo.

"O Combo de Música Moderna – Pop/Rock dos Cursos Livres do Conservatório surgiu em 2018 fruto da vontade dos professores Ricardo Dias e Rodolfo Cró em materializar a música moderna junto dos jovens estudantes" do Conservatório - Escola das Artes da Madeira, "com o intuito de estimular, contextualizar e realizar uma prática artística do Pop, Rock, Blues, Funk, Soul, entre outros estilos", a "intenção dos responsáveis" é "proporcionar o máximo de palco e de experiências musicais a estes jovens músicos".

É nesse sentido que "já participaram em programas como o 'Madeira Viva', da RTP-Madeira, 'Semana das Artes', no ciclo de concertos do Madeira Shopping, entre outros. Realizaram também, um concerto de homenagem a Michael Jackson, no Centro Cultural John dos Passos", e agora prometem proporcionar um espectáculo de arrepiar as espinhas...