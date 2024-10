Festival Internacional de Guitarras chega a quatro espaços culturais e museológicos

A a 6.ª edição do Festival Internacional de Guitarras da Madeira vai realizar-se entre os dias 25 de Outubro e 3 de Novembro, organizada pela Associação Cultural e de Solidariedade Social Raquel Lombardi. O festival tem a direção artística a cargo de Luciano Lombardi e vai desenrolar-se no Museu Henrique e Francisco Franco, Palácio de São Lourenço, Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos e Núcleo Histórico e Museológico Torre do Capitão.

O ciclo de concertos do festival inicia-se no dia 25 de Outubro, no Museu Henrique e Francisco Franco, pelas 15 horas e no Palácio de São Lourenço pelas 18 horas. Já no dia 26 de Outubro, pelas 18 horas, na Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos, a Associação Raquel Lombardi dá continuidade à programação com um concerto dedicado ao compositor português Duarte Costa, com o solista Aires Pineiro acompanhado pela Orquestra de Bandolins de Câmara de Lobos ‘ComCORDAS’. A presente edição estender-se-á até ao dia 3 de Novembro, contando com um concerto de encerramento na Torre do Capitão, pelas 18 horas.

A programação inclui as actuações de nomes internacionais da guitarra, provindos de diversos países como Diego Campagna, Maurizio di Fulvio, Francesco Tizianel, Alan Juárez, Aires Pinheiro, Márcio Silva, Rogerio Bicudo, Roberto Fabbri, Diana Navarro, Gabriel Guillen.

Beatriz Pinto, vencedora do prestigiado Prémio Alhambra 2024, participa no festival, que contará também com a presença de artistas regionais como Sara Freitas, Fernando Martins, Filipe Velosa e o Trio Saudade. Nelson Cabral, actor de teatro e novelas com carreira consolidada a nível nacional, é também um dos convidados.

No âmbito da programação, o festival oferecerá uma formação validada pela Direção Regional de Educação, para progressão da carreira docente, com duração total de 13 horas. Uma ‘master class’ desta formação irá no Instituto Superior de Administração e Línguas.

Raquel Lombardi, presidente e fundadora da Associação ACSSRL, dá conta de que "este festival reflecte a missão de responsabilidade social da associação na promoção das artes, no contínuo estímulo da criatividade e da construção de pontes culturais, alicerçando os laços na comunidade onde se insere".

Os eventos são de entrada livre, sujeitos ao limite de capacidade das salas.