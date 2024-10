'Azura' chegou hoje ao Funchal para a primeira de 20 escalas desta temporada

O navio 'Azura' encontra-se no porto do Funchal, desde a manhã de hoje, para aquela que é a primeira de 20 escalas programadas para esta temporada. Está a realizar cruzeiros pelas ilhas atlânticas de Canárias e da Madeira, tal como aconteceu nas duas últimas épocas.

Nesta viagem em concreto transporta 3.132 passageiros e 1.100 tripulantes, que chegam de Tenerife e partem pelas 22 horas rumo a Grã-Canária. O itinerário deste cruzeiro de 7 noites teve início em Tenerife a 18 de Outubro, seguiu-se a Madeira e depois, Las Palmas, Lanzarote, regressando a Tenerife, onde acaba a viagem a 25 de Outubro. O navio vai estar nesta linha até 7 de Março, fazendo a última escala desta temporada, no Porto do Funchal, a 3 de Março.

Já no porto do Porto Santo faz escala, hoje, o 'Hanseatic Spirit', com 178 passageiros e 164 tripulantes, que tem partida prevista para as 18 horas com destino ao Funchal, onde deve chegar quando forem 20 horas. O navio vai fazer uma escala de 27 horas no Porto do Funchal e realiza um turnaround quase total que envolve o desembarque de 162 passageiros e 117 embarques. Sai amanhã, por volta da meia-noite, novamente rumo à ilha do Porto Santo.