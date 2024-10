Objectos espalhados na via congestionaram trânsito

Um camião de mercadorias deixou cair, esta tarde, diversos objectos que acabaram por obstruir a Via Rápida, mais concretamente na zona do Porto Novo, no sentido Funchal-Santa Cruz, congestionando desta forma o trânsito automóvel.

Segundo as imagens do vídeo partilhado nas redes sociais são notórias diversas caixas, que transportavam pantufas.

Vídeo de Tânia Santos