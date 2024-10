Estratégia do Turismo para os próximos 10 anos discute-se hoje no Funchal

O instituto público Turismo de Portugal promove, esta tarde, no auditório do Museu da Electricidade - Casa da Luz, uma conferência sobre o tema ‘Estratégia de Turismo 2035: construir o turismo do futuro’. É a quinta conferência de um ciclo que já teve sessões em Lisboa, Porto, Évora e Ponta Delgada.

A entidade que é a autoridade turística nacional considera que é necessário avançar já para uma nova estratégia do turismo pelo facto de os objectivos que constam da Estratégia do Turismo 2027 estarem praticamente atingidos três anos antes do previsto, nomeadamente o valor de 27 mil milhões de receitas que, de acordo com as projecções, será atingido já em 2024.

A abertura da conferência de hoje tem lugar às 14h30 e está a cargo do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque. Dez minutos depois, arranca o painel institucional, que terá apresentação e moderação pelo presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, com participação do presidente da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, Carlos Teles, do secretário regional de Economia, Turismo e Cultura​, ​Eduardo Jesus, e do secretário de Estado do Turismo​, Pedro Machado.​

Pelas 15h10, Carlos Abade vai abordar os desafios do sector. Segue-se um painel de discussão do tema ‘Como responder aos desafios do turismo?’, com intervenções do administrador do Grupo PortoBay, António Trindade, da administradora da Blandy Travel Cátia Esteves, do fundador e administrador da Rede-T, ​Ricardo Augusto, e do chef executivo do The Views Hotels, Octávio Freitas, com moderação a cargo do director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira.

Às ​16h30 abre-se um período de discussão pública. O encerramento estará a cargo do secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado.

Após o Funchal, o ciclo de conferências completa-se com mais duas cidades do país - Aveiro (11 de Novembro) e Faro (25 de Novembro). Este périplo regional tem como objectivo garantir uma abordagem inclusiva, onde cada região possa expor as suas realidades e prioridades para o desenvolvimento turístico.

Além destas conferências regionais também serão organizadas várias sessões temáticas, nomeadamente sobre “comunidades locais”, “lideranças”, “ambiente/cultura”, “mercados e internacionalização”, “tecnologia/digital” e “emprego e formação”.

Para que todos possam participar na construção da estratégia do turismo e fazer com que a mesma seja o mais abrangente possível, o Turismo de Portugal criou a página https://participa-et2035.turismodeportugal.pt/TP_Forms/Estrategia​ para que todos possam enviar sugestões e comentários.

OUTROS EVENTOS EM AGENDA NESTA SEGUNDA-FEIRA:

10h00 - Inauguração das obras de requalificação da Secção Destacada da Camacha (Bairro da Nogueira) da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz

11h00 - Acção política do JPP na sala de imprensa da Assembleia Legislativa da Madeira. O porta-voz será Rafael Nunes.

11h00 - Conferência de imprensa do grupo parlamentar do PS, junto ao campo de futebol do Ribeiro Real (Câmara de Lobos). O porta-voz será Jacinto Serrão.

11h30 - Conferência de imprensa com o líder do Chega-Madeira, Miguel Castro, na Rua da Câmara Pestana nº 18.

15h00 - Audição parlamentar na Comissão Especializada Permanente de Inclusão Social e Juventude, com a presença do administrador cessante do Lar Bela Vista Tony Saramago, com a finalidade de esclarecer questões relacionadas com o funcionamento daquele estabelecimento.

15h30 - Abertura da Expo-Sénior 2024, sob o lema “Caminhar em Segurança para o Futuro”, com a presença da presidente da CMF, Cristina Pedra, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

17h00 - Abertura das novas instalações da empresa ‘Caldeira & Costa, Lda.’, no Caminho de Santo António, n.º 40, com presença do presidente do Governo Regional.

17h00 - Workshop sobre as Directivas Antecipadas de Cuidados, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito do Dia Mundial dos Cuidados Paliativos.

17h00 - Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2024/2025, no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira, no Colégio dos Jesuítas. Pelas 16h00 tem lugar a recepção dos convidados e o Cortejo Académico.

18h00 - Entrega do Prémio Infante D. Henrique 2024, agora designado “The Duke of Edinburgh’s International Award Portugal”, com presença de D. Duarte, duque de Bragança, da presidente da CMF Cristina Pedra e da vereadora Helena Leal. A cerimónia decorre no salão nobre dos Paços do Concelho.

18h45 - Evento "Future-Proof Energy Systems: Como a Inteligência Artificial Pode Optimizar Subestações de Energia com Alta Penetração Solar", na dede da Ordem dos Engenheiros, à Rua Conde Carvalhal.

21h00 - Encontro com o Cinema "Simone – A Viagem do Século", no Centro Cultural John Dos Passos, Ponta do Sol.

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 28 DE OUTUBRO:

1492 - Navegador Cristóvão Colombo descobre Cuba.

1790 - Tratado do Escorial. A Espanha renuncia aos direitos sobre a costa ocidental da América do Norte a favor da Coroa britânica.

1856 - É inaugurado o primeiro troço de caminho-de-ferro entre Lisboa e o Carregado, na Linha do Leste, agora designada Linha do Norte.

1860 - Nasce Jigoro Kano, fundador do judo, em Mikage, perto da cidade de Kobe, no Japão.

1886 - É inaugurada pelo Presidente, Grover Cleveland, a Estátua da Liberdade, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1892 - Primeira exibição pública de um espetáculo de teatro ótico, com projeção de imagens animadas, de Charles-Emile Reynaud, três anos antes de os irmãos Lumière exibirem o seu primeiro filme.

1903 - Nasce o escritor inglês Evelyn Arthur St. John Waugh, Evelyn Waugh, autor de "Magia Negra" e "Reviver o Passado em Briedeshead".

1909 - Nasce o pintor irlandês Francis Bacon.

1914 - Nasce o médico norte-americano Jonas Edward Salk, que desenvolveu a vacina da poliomielite.

1918 - É fundada a República da Checoslováquia, unificando a Boémia, a Morávia e a Eslováquia.

1919 - Começa a Lei Seca, nos EUA, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas.

1922 - Benito Mussolini toma o poder em Itália. Começa a ditadura fascista.

1929 - Os preços começam a descer na Bolsa de Nova Iorque. Seriam necessárias 24 horas para se perceber a dimensão do desastre.

1954 - O Prémio Nobel da Literatura é atribuído ao escritor norte-americano Ernest Miller Hemingway.

1958 - Início do pontificado do Papa João XXIII, Angelo Giuseppe Roncalli.

1959 - É fundada a Federação Portuguesa de Judo, pessoa colectiva de direito privado sem fins lucrativos dotada de Utilidade Pública Desportiva.

1962 - O líder soviético Nikita Krutschev, anuncia a retirada dos mísseis de Cuba.

1971 - A Câmara dos Comuns vota a favor da entrada do Reino Unido na Comunidade Económica Europeia.

- São inauguradas as instalações do Comiberland, em Oeiras.

1977 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) condena a decisão israelita de estabelecer colonatos em território árabe ocupado.

1982 - É aprovada a Lei do Tribunal Constitucional, n.º 28/82.

1983 - Abre a Estação Zootécnica Nacional, em Santarém.

- Os Estados Unidos vetam a resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) que condena a invasão de Granada, na região de Andaluzia, no sul da Espanha.

1989 - Elementos conotados com a extrema-direita assassinam o dirigente do PSR José Conceição Carvalho, em Lisboa. Tinha 36 anos.

1990 - A atleta Aurora Cunha vence a maratona de Chicago, estado de Illinois, Estados Unidos, em 2:30.11 horas.

1995 - O Presidente da República, Mário Soares, dá posse o XIII Governo Constitucional, liderado por António Guterres.

2000 - Realizam-se as primeiras eleições municipais no Kosovo, sob administração das Nações Unidas (ONU).

2003 - A poetisa Sophia de Mello Breyner Andresen recebe o Prémio Rainha Sophia de Poesia Ibero-americana.

- A escritora brasileira Adriana Lisboa vence o Prémio Literário José Saramago, com o romance "Sinfonia em Branco".

- Morre o escritor e ensaísta espanhol Joan Perucho, autor de "Histórias Naturais". Tinha 82 anos

2004 - O escritor Mário de Carvalho conquista o Prémio de Novelística do Pen Clube com a obra "Fantasia para Dois Coronéis e Uma Piscina".

2005 - Lewis "Scooter" Libby, o principal conselheiro do vice-presidente dos Estados Unidos Dick Cheney, é acusado de obstrução à justiça, falsas declarações e perjúrio.

2006 - O secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos, apresenta o Plano Estratégico do Setor Ferroviário.

- O filme "Terra Negra", de Ricardo Íscar Alvarez, vence o Grande Prémio Cidade de Lisboa do IV DocLisboa - Festival Internacional de Cinema Documental.

- Morre, com 80 anos, Artur Varatojo, especialista em criminologia.

2007 - A companhia aérea TAP inaugura a ligação entre Lisboa e Cidade da Praia, Cabo Verde, com a oferta de quatro voos semanais.

- Cristina Kirchner, mulher do Presidente cessante da Argentina, Nestor Kirchner, e candidata favorita às presidenciais, é eleita Presidente à primeira volta, com 44,8%. É a primeira mulher eleita Presidente da Argentina.

2008 - O relatório final do inquérito ao último acidente na Linha do Tua aponta "defeitos grosseiros" na via-férrea e anomalias na automotora que conjugados terão originado o descarrilamento a 22 de agosto.

2009 - Face Oculta. O departamento de Investigação da Polícia Judiciária de Aveiro faz buscas em várias empresas e sociedades do país no âmbito da operação "Face Oculta", sobre suspeitas de corrupção. REN, REFER, EDP e Galp são algumas das empresas visitadas pela PJ. No primeiro dia são constituídos 12 arguidos, entre os quais o administrador do BCP e ex-ministro da Administração Interna de António Guterres, Armando Vara, o filho do presidente da REN, o advogado Paulo Penedos, e o empresário aveirense José Godinho, detido por perigo de fuga.

- Atentado suicida dos talibãs ao alojamento de pessoal das Nações Unidas (ONU), em Cabul, Afeganistão, provoca a morte de seis funcionários e dois polícias.

- Gripe A (H1N1). Morre a primeira criança em Portugal, vítima da gripe, na sequência de uma malformação congénita de origem cardíaca.

- Morre, com 81 anos, Luís Kondor, padre, vice-postulador da Causa da Canonização dos Pastorinhos de Fátima.

2011 - A proposta de Orçamento retificativo do Governo é aprovada, na Assembleia da República, com os votos favoráveis de PSD e CDS-PP e a abstenção do PS, com sete deputados socialistas a subscreverem uma declaração de voto. O PCP, o BE e o PEV votam contra o documento.

- O primeiro-ministro britânico David Cameron, anuncia durante a 21.ª Cimeira da Commonwealth, em Perth, sudoeste da Austrália, que os 16 países membros da Commonwealth acordam alterar as regras de sucessão ao trono de Inglaterra para acabar com a primazia masculina de maneira a que a ordem de sucessão seja determinada simplesmente pela ordem de nascimento.

- Morre, aos 79 anos, Juan María Bandrés Molet, advogado e politico, fundador do partido Euskadiko Ezkerra e uma das personalidades centrais durante a transição espanhola.

2013 - Morre, com 84 anos, Ignacio Larrañaga, sacerdote espanhol autor de várias obras de cariz católico, editadas em Portugal.

- Morre, aos 86 anos, o polaco Tadeusz Mazowiecki, o primeiro chefe de Governo não comunista de um país de leste.

2014 - O foguetão Antares, da empresa norte-americana Orbital Sciences, transporta a cápsula não tripulada Cygnus para a Estação Espacial Internacional, explode seis segundos depois do seu lançamento, em Wallops Island, Virgínia.

2015 - A agência espacial norte-americana NASA anuncia que a sonda Cassini, que orbita Saturno desde 2004, é um projeto conjunto da NASA, da agência espacial europeia ESA e da congénere italiana ASI, fez uma aproximação histórica a Encelado, lua gelada de Saturno, ao posicionar-se a 49 quilómetros sobre a região polar sul, o que permite fornecer dados mais precisos sobre a sua composição.

- Morre, aos 79 anos, Noriyoshi Ohrai, um dos mais destacados ilustradores japoneses e conhecido pelos cartazes da trilogia original da "Guerra das Estrelas".

2016 - O presidente executivo do CaixaBank espanhol Gonzalo Gortázar, revela que a operação de aquisição do BPI pelo CaixaBank está autorizada pelo Banco Central Europeu.

- A Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU) rejeita a candidatura da Rússia ao Conselho dos Direitos Humanos, numa votação surpreendente em que os membros da organização preferiram a Croácia e a Hungria.

2018 - O candidato do Partido Social Liberal (PSL, extrema-direita) nas presidenciais brasileiras, Jair Messias Bolsonaro, 63 anos, capitão do Exército reformado, é eleito, na segunda volta das eleições, 38.º Presidente da República Federativa do Brasil, com 55,1% dos votos.

- O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) sagra-se pentacampeão mundial de Fórmula 1, na Cidade do México.

2019 - Os 27 Estados-membros da União Europeia concordam com um novo adiamento do 'Brexit' até 31 de janeiro, mas dão ao Reino Unido a possibilidade de sair mais cedo se o parlamento britânico ratificar o Acordo de Saída.

- O autor português André Letria é distinguido na Bienal de Ilustração de Bratislava, na Eslováquia, com as ilustrações do livro "A Guerra", feito com José Jorge Letria.

2020 - Passa a ser obrigatório o uso de máscaras em espaços públicos, uma forma de combater a pandemia de covid-19, terá a duração de 70 dias e abrange pessoas a partir dos 10 anos para "acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas sempre que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável".

2021 - Morre, com 66 anos, Christopher Wenner, conhecido como Max Stahl, jornalista e documentalista britânico, autor das imagens do massacre no cemitério de Santa Cruz, em Díli, Timor-Leste, a 12 de novembro de 1991.

2022 - O presidente Orlando Alves e o vice-presidente David Teixeira da Câmara de Montalegre (Vila Real), detidos no dia anterior pela Polícia Judiciária (PJ), renunciam aos cargos no âmbito da operação "Alquimia". Estão indiciados dos crimes de associação criminosa, prevaricação, recebimento indevido de vantagem, falsificação de documentos, abuso de poder e participação económica em negócio.

- Morre, aos 87 anos, Jerry Lee Lewis, músico norte-americano, conhecido por sucessos como "Great Balls of Fire", "Whole Lot of Shakin' e "Goin' On". Vencedor de um Grammy pela carreira, atribuído em 2005, fez parte do primeiro grupo de artistas a entrar para o Rock and Roll Hall of Fame, em 1986.

2023 - A África do Sul sagra-se campeã mundial de râguebi, após vencer a Nova Zelândia por 12-11, na final do Campeonato do Mundo de França2023, em Paris, França, é a primeira selecção a conquistar quatro títulos mundiais.

- Morre, aos 91 anos, Nuno Calvet, fotógrafo, autor entre outros, do livro "Foto-Grafias", com o poeta Ary dos Santos (1936-1984).

- Morre, aos 54 anos, Matthew Langford Perry, ator norte-americano, conhecido por interpretar a personagem Chandler Bing na série televisiva 'Friends'.

PENSAMENTO DO DIA: