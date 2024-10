Registou-se esta madrugada uma nova vaga de vandalismo na Praia Formosa. Uma situação que tem sido recorrente e que, tal como o DIÁRIO noticiou, tem deixado os empresários da zona preocupados.

À semelhança do que aconteceu no passado sábado, os vândalos atiraram novamente as cadeiras e mesas da esplanada para o calhau, danificando-as.

Além disso, derrubaram ainda dois canteiros de cimento que delimitam o final do estacionamento do passeio público marítimo.