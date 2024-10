Foi apresentado, esta manhã, o projecto TWILIGHTED, cuja coordenação na Região Autónoma da Madeira vai ficar a cargo do MARE-ARDITI. Este integra o programa Horizon Europe, na vertente Twinning, tendo como grande objectivo revolucionar a investigação, o desenvolvimento e a inovação nas águas profundas nacionais, e capacitar o MARE na investigação em mar profundo, utilizando tecnologia de baixo custo.

Aos jornalistas, o investigador do MARE João Canning-Clode, deu conta que o projecto conta com um financiamento total de 1,5 milhões de euros, para ser aplicado em três anos.

"A Madeira já é um 'grande navio' de investigação no meio do Atlântico. Tem um acesso privilegiado ao mar profundo, como sabemos, se nadarmos uns 400/500 metros já temos essa grande profundidade. Essa é uma vantagem competitiva que temos em relação a outras potências europeias e o grande objectivo deste projecto é com os melhores, com estas instituições da Alemanha e da Noruega, tentar desenvolver tecnologias de baixo custo para, no fundo, democratizar este tipo de ciência".

Na sua intervenção, Sílvio Fernandes, reitor da Universidade da Madeira, quis destacar a investigação realizada nesta área do mar profundo e disse que a Madeira "tem centros de excelência na área da investigação". Disse que temos todo o potencial para a captação de mais investimento internacional, mesmo porque "não podemos ficar fechados" no nosso ecossistema.

O presidente do Governo Regional desafiou a Europa a apoiar mais a investigação nas regiões ultraperiféricas. Albuquerque exortou as entidades envolvidas a trabalhar em cooperação e disse ainda que as verbas "devem ser muito bem aplicadas".

Em Janeiro, conforme deu nota, vai haver novidades para a Arditi. "Vai ser um salto qualitativo que vocês não estão à espera", mas sem dar mais pormenores.