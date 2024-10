Madeira Blockchain Conference 2024 reúne líderes e especialistas e já tem programa fechado

Já está fechado o painel de oradores da conferência Madeira Blockchain Conference, que decorre nos dias 18 e 19 de Novembro, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal. Este evento, que parte da organização da Yacooba Labs, vai agora para a sua terceira edição, reunindo líderes e especialistas das áreas de blockchain, IA e Web3.

A conferência arranca com a sessão de abertura agendada para as 9 horas do dia 18 de Novembro, com a presença de Maurício Marques, CEO da Yacooba Labs.

Seguem-se então as conferências. Pelas 9h30, Miguel Pupo Correia, do Instituto Superior Técnico, vai falar sobre ‘Blockchain and Digital Identity’. Depois, pelas 10 horas, será a vez de Tommaso Astazi, da BlockchainForEurope, abordar as questões relacionadas com a regulação de criptomoedas em ‘What’s the EU strategy for crypto regulation?’.

Meia hora mais tarde, Santiago T. Zuliaga, da ChainSafe Systems, vai levar-nos a perceber ‘Where is Ethereum guiding us?’ ou seja, abordando essa o caminho para onde seguiremos com esse software. A manhã termina com o painel ‘How can we onboard millions of users seamlessly?’, moderado por Miguel Pupo Correia, com a participação de Tommaso Astazi e Santiago T. Zuliaga, entre as 11h30 e as 12h45.

Os trabalhos serão retomados na parte da tarde, desta feita dedicada à Economia de Blockchain. Nuno Nunes, do Instituto Superior Técnico, abre as sessões com ‘Web3 and Bauhaus of the Seas Project’, pelas 14h30, seguindo-se ‘Marketing strategies on Web3’, com Tim Haldorsson, da Lunar Startegy.

O programa do primeiro dia conta com mais dois painéis. O primeiro, ‘Should we have boundaries about online anonymity?’, será moderado por Maurício Marques, contando com Andrew MacDonald, Jorge Silva Carvalho e Nuno Luz (Cuatrecasas). Depois, Miguel Campos modera ‘What is the level of ownership players should have in a game?’ com participação de Salomé Azevedo (Dotmoovs), Bin Hu (Macau Science Tech University).

Martinho Aragão fala de adopção Web3

O segundo dia de evento tem como destaque a apresentação de Martinho Aragão, da Xmoney, sobre a adopção Web3. Às 9h30 será a vez de João Luis Traça, da Miranda & Associados, abordar as taxas aplicadas a criptomoedas em ‘Crypto Taxation in Portugal’. Segue-se então Leon Hurd, da Keystone law, que aborda o mesmo tema, mas com foco no Reino Unido, com a sessão ‘UK Crypto Regulation’. A manhã termina com um painel morador por João Pedro Resende, da Yacooba Labsm, com participação de Diogo Santos, da Yacooba.com, sobre ‘Do we need blockchain in the tourism sector?’, um tema particularmente ligado à Madeira.

Durante a tarde serão aprofundados temas como a Keynote de Pedro Gomes da WalletConnect, seguindo-se, pelas 15 horas, ‘Consensus Blockchain for the Blue Economy: The Forum Oceano Project’ com Carlos Pinho e ‘Instant NFT loans Simplified’ com Nuno Cortesão, pertencente à Zharta Finance.

O encerramento acontece com o painel ‘Real-world assets’, moderado por Luis Bravo, da Yacooba Labs, com participação de Pedro Coutinho, da Yacooba Labs Investor, Tiago Dias (Unlockit) e Nuno Luz (Cuatrecasas). ‘Where art and blockchain is taking us’ terá moderação de Gauthier Zuppinger, com a participação de Malcolm Dare (cineasta e fotógrafo), Nuno Cortesão e Marco Madruga (artista).

O encerramento está marcado para as 18 horas, com intervenção de Maurício Marques.

Paralelamente à programação da Conferência, haverão, diariamente, eventos sociais de networking após a conclusão das sessões de trabalho, que serão anunciadas em breve.