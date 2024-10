Plataforma do 'Programa +Sorriso' com novas funcionalidades

A partir do dia 4 de Novembro, os prestadores aderentes ao 'Programa +Sorriso' vão poder contar com novas funcionalidades na Plataforma do Programa, que lhes permitirá inserir, editar e eliminar conteúdos, com vista a corrigir situações anómalas, ocorridas antes da entrega da faturação. Esta plataforma funciona como um espaço intuitivo que oferece um conjunto de funcionalidades, quer ao nível do prestador, quer ao nível do utente.

As novas funcionalidades permitem a inserção de movimento até ao dia 9 do mês imediato àquele em que ocorreu a prestação, quando o mesmo, por omissão, não seja realizado no dia da prestação do respetivo ato de saúde. Poderão ainda, no mesmo prazo, editar movimentos com vista a corrigir erros ou lapsos ocorridos aquando do registo dos mesmos, e eliminar movimentos que tenham sido inseridos de forma incorreta.

Implementado há pouco mais de um ano pelo Governo Regional, através do Instituto de Administração da Saúde (ISAÚDE), o 'Programa + Sorriso' permite o acesso igualitário a cuidados ortodônticos das crianças e jovens da Região Autónoma da Madeira, através da comparticipação imediata para a colocação de aparelhos fixos e/ou removíveis, consultas de avaliação e controlo, colocação de aparelho de contenção fixo ou removível.

Destina-se às crianças e jovens residentes e inscritas num Centro de Saúde da Região Autónoma da Madeira, com idades compreendidas entre os 10 e 16 (inclusive).

O Programa conta, actualmente, com 22 prestadores aderentes, que asseguram esses cuidados e a operacionalização da comparticipação a que os beneficiários têm direito.

Os médicos e estabelecimentos prestadores de cuidados dentários na Madeira que pretendam aderir a este programa, podem, a qualquer altura, realizar o pedido de adesão, encontrando a informação necessária na plataforma ‘maissorriso.iasaude.pt’.