Família e amigos em choque com homicídio em Machico

A morte da mulher de 44 anos na Vereda do Barqueiro, no sítio do Poço do Gil, em Machico, deixou família e amigos em estado de choque.

O ambiente no local é de grande consternação, onde se juntam já colegas de trabalho, familiares e muitos amigos da vítima.

Polícia investiga suspeita de homicídio em Machico Homem tentou se suicidar em miradouro do Caniçal

Ao que foi possível apurar, o principal suspeito é o marido, visto que o mesmo terá sido encontrado num miradouro do Caniçal munido de uma faca.

"Era uma pessoa alegre, estava sempre bem disposta e ninguém fazia prever este desfecho", disse uma amiga desolada.

E acrescentou: "isto não pode ser possível porque eles eram muito amigos e ainda ontem estavam bem juntos".

Tal como o DIÁRIO noticiou em primeira mão, a mulher, de 44 anos, apresentava um corte no pescoço. Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A mulher, uma esteticista conhecida em Machico, terá sido encontrada por um familiar que está visivelmente transtornado.