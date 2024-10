PJ investiga alegado caso de assédio no Colégio de Santa Teresinha

A Polícia Judiciária (PJ) confirma ter sido informada pela Polícia de Segurança Pública (PSP) para uma denúncia de um alegado caso de assédio a menores no Colégio de Santa Teresinha, no Funchal.

Segundo avança o JM, o alerta ocorreu num fórum de pais da referida escola, que dava conta de um relato de uma aluna do 5.º ano, que tinha sido interpelada impropriamente por um trabalhador de uma obra que está a ser executada no recinto.

A notícia relata ainda que os encarregados de educação mostraram-se preocupados com a situação e, segundo os pais da aluna, esta descrevia que o comportamento do indivíduo era recorrente. O alegado assediador abordava as alunas quando estas deslocavam-se às casas-de-banho, oferecia-lhes comida, mostrava um vídeo e pedia alegadamente segredo.

O referido jornal explica que os alguns pais, em pânico com toda esta situação, tentaram localizar o homem ontem à tarde. Um deles terá conseguido identificar o homem, confrontando-o com as denúncias. Após pedir a diversas crianças que reconhecessem o homem, alertou as autoridades policiais que compareceram no local e abordaram o homem.

Por fim, o JM aponta que o homem é português e tem 64 anos.

O DIÁRIO contactou a escola esta manhã para falar com a directora Guida Macedo sobre esta situação, mas foi informada que encontrava-se em reunião, não havendo previsão de quando seria possível chegar à fala com a mesma.