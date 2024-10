PSD Madeira confirma voto favorável ao Orçamento do Estado para 2025

Após a reunião desta quarta-feira, a Comissão Política do PSD Madeira anunciou que os seus deputados na Assembleia da República vão votar a favor na generalidade do Orçamento do Estado para 2025.

A decisão foi tomada com base nas negociações que o partido realizou com o Governo de Luís Montenegro, tendo sido alcançados acordos nos temas prioritários para a Região.

Há um compromisso claro e inequívoco do Primeiro-Ministro e do Governo da República relativamente a um conjunto de matérias que não estavam consubstanciadas na versão inicial do Orçamento, que foi alvo da nossa contestação veemente Miguel Albuquerque, presidente do PSD-Madeira e do Governo Regional

No dia de ontem, Miguel Albuquerque já tinha antecipado que o sentido de voto seria favorável, uma vez que diversas questões pendentes foram resolvidas ao longo das conversações que foram mantidas com o Executivo. No entanto, a reunião desta tarde teve como objectivo formalizar a decisão e informar a estrutura regional do partido sobre os detalhes das negociações e os avanços conseguidos para a Madeira.

Além da já anunciada prorrogação por mais dois anos do Centro Internacional de Negócios da Madeira, Miguel Albuquerque esclareceu que entre o Governo Regional e o Estado ficou o compromisso de uma revisão da Lei das Finanças Regionais, para aumentar as transferências para a Madeira e os Açores e uma transferência extraordinária para as Regiões Autónomas, ao longo do ano 2025, de cerca de 30 milhões, que corresponde ao diferencial do IVA cobrado na Região, em comparação com Portugal continental.

As partes também acordaram a criação de um grupo de trabalho no sentido de "abordar, confirmar e, posteriormente, liquidar" o financiamento dos subsistemas de Saúde, bem como a assunção da dívida dos impostos rurais nunca entregues à Região, entre os anos 2007 e 2008, que corresponde a cerca de 15,9 milhões de euros.

O presidente do PSD-Madeira também anunciou que, nos próximos dias 12 e 13 de Novembro, os Governos Regionais da Madeira e Açores e o Executivo nacional vão reunir-se para discutirem os assuntos pendentes entre o Estado e as Regiões Autónomas.