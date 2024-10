Biblioteca Municipal de Santa Cruz assinala Halloween com actividade nocturna

A Biblioteca Municipal de Santa Cruz prepara-se para assinalar o Halloween com uma actividade com início marcado para as 20h30. 'Uma História Que Crescia Assombrada' é o título desta iniciativa que se realizará no dia 31 de Outubro, direccionada para as crianças e as suas famílias, no espaço da biblioteca.

O local vai estar decorado a preceito e, ainda, com doces e muita diversão.

Para mote da história assombrada, eis a sinopse:

“Na barriga de uma baleia com fome e num planeta cheio de ranho, onde ninguém encontra nem um lenço para se poder assoar, uma cenoura-pirata, que quer conquistar tudo e todos, começa a sua demanda!

Todas as cenas são diferentes, como os dias. Não sabemos o que nos espera e, por isso, é importante estar atento ao que nos rodeia. Ver, ouvir, aprender, apreender e depois repetir, replicar, inovar.

Cenários e acontecimentos misturam-se para construir uma história que não para de crescer. Cresce, cresce, cresce sempre ASSOMBRADA pela desgraça, tragédia, caos.... Mas sempre bem-humorada e cheia de pequenos detalhes…”