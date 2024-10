Abre hoje um novo parque canino no Funchal

Inaugura, este sábado, 26 de Outubro, o Parque Focinhos. O novo recinto, na cidade do Funchal, localizado no Jardim Suspenso do Forum Madeira, contará com equipamentos prontos a estrear, nomeadamente um túnel, sobe e desce, mesa, anel de salto, obstáculos caninos e, essencial, uma casa de banho canina e bebedouro.

A inauguração está marcada para as 11 horas e vai contar com a presença do Provedor do Animal da Madeira, João Henrique de Freitas, e com a vice-presidente da Ordem dos Veterinários da Madeira. Conta com o apoio da K9 Training School, que assinala este dia com uma demonstração e uma aula aberta.

O Parque Focinhos surge no âmbito do Forum Madeira se ter tornado, desde o dia 4 de Outubro, um espaço Dog Friendly.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje

· Campanha de recolha de bens alimentares a favor do Centros de Apoio ao Sem Abrigo – CASA | Lojas Pingo Doce

· 9h30 Café Memória com o tema ‘A saúde mental nos dias que correm’ | Centro Comunitário do Funchal, Edifício 2000

· 10 horas ‘Naza Viva’, evento da CMF com insufláveis, trampolins, e-sports, jogos tradicionais, BTT/trotinetes, tiro com arco, slack lines e paintball | Parque Urbano da Nazaré

· 10h30 Homenagem aos antigos combatentes do Ultramar, batalhão recorda partida para Angola em 1974 | Missa e bênção na Paróquia da Nazaré

· 10h30 deputados do PSD/M à Assembleia da República reúnem com a AMRAM | AMRAM

· 11h50 Rampa Regional Porto Moniz | Santa do Porto Moniz

· 12 horas Conhecidas as causas vencedoras do Programa Bairro Feliz | Pingo Doce Anadia

· 12 horas Acção política do JPP | Hotel Torre Praia, Porto Santo

· 12 horas Iniciativa política da CDU, sobre as necessidade de investimento público | Curral das Freiras

· 13h30 Dia Municipal para a Igualdade / CMF, com torneio de futsal ‘Juntos somos mais fortes + igualdade de género’ | Pavilhão da Francisco Franco

· 14 horas Abertura da Loja Opticenter com a presença de João Baião e Miguel Albuquerque | Caminho de São Martinho

· 14h30 Conferência ‘Encontro de Cultura, Acessibilidade, Mediação e Territórios Públicos’ | Teatro Municipal Baltazar Dias

· 15 horas AD Galomar – Benfica, Liga Portuguesa de Basquetebol | Pavilhão do Caniço

· 15 horas Moutain Bike Madeira Meeting 2024, acção de sensibilização com plantação de til | Montado do Fanal

· 16 horas Marítimo – FC Porto, I Divisão Nacional de Andebol Masculino | Pavilhão do Marítimo

· 17 horas AD Machico – A. Aura, Supertaça de Veteranos | Campo do Palheiro Ferreiro

· 18 horas Festival Internacional de Guitarras da Madeira 2024 | Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos

· 21 horas Festival Avesso – ‘Não consigo ser corrupto’, Associação Cultural 4Litro | Centro Cultural John dos Passos

· 21h30 ‘Não Prometemos Para Mais Ninguém’, António Raminhos e Catarina Raminhos | Centro de Congressos da Madeira

· 21h30 Festival Internacional de Órgão – concerto com tema ‘O Livro de Venegas de Henestrosa e a improvisação num órgão histórico’ | Igreja de Nossa Senhora da Conceição, Machico

Efemérides

1774 Reúne-se, em Filadélfia, o primeiro Congresso Continental

1823 Conjura frustrada de D. Miguel e D. Carlota Joaquina para o afastamento de D. João VI e a suspensão da Monarquia Constitucional

1841 Nasce Giuseppe Silo Domenico Fontana, José Fontana, fundador do movimento socialista português

1863 É fundada em Londres, Inglaterra, a Football Association (FA), a primeira associação de futebol do mundo. A FA é a entidade que controla o futebol inglês e que formulou as primeiras regras que pouco se alteraram ao longo do tempo

1911 Nacionalistas chineses proclamam a República da China

1917 Grande Guerra 1914-1918. O Brasil declara guerra à Alemanha.

1919 Inauguração do Campo Internacional de Alverca. Local que foi palco da primeira aterragem em Portugal de um avião vindo do estrangeiro

1933 Morre, com 78 anos, o pintor português José Malhoa

1962 O primeiro-ministro da Rússia, Nikita Krutschev, aceita a retirada dos mísseis de Cuba se os Estados Unidos saírem da Turquia. John F. Kennedy recusa a proposta

1970 Ação da ARA - Ação Revolucionária Armada, em Lisboa, contra o navio Cunene, pronto a partir para África, com material de guerra. ARA foi uma organização portuguesa criada pelo PCP cujo objectivo foi a luta armada contra a ditadura fascista.

1973 A Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece a independência da Guiné-Bissau e Cabo Verde, proclamada a 25 de Setembro pelo Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde

1976 A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) condena a política de "apartheid", na África do Sul

1984 Morre, em Greenwich, Estados Unidos, aos 87 anos, o aviador português José Cabral que transportou refugiados dos países ocupados pelas forças de Hitler, durante a II Guerra Mundial

1994 O primeiro-ministro da Jordânia, Abdel Salam Majali, e o primeiro-ministro israelita, Yitzhak Rabin, assinam, no novo posto fronteiriço de Araba, entre os dois países, o acordo de paz depois de 46 anos de conflitos

2002 Cerca de 100 mil pessoas protestam, em Washington, contra o possível ataque norte-americano ao Iraque

2003 Ataque com "rockets" contra o hotel Al-Rachid, em Bagdad, onde se encontra o secretário-adjunto da Defesa dos Estados Unidos, Paul Wolfowitz, faz um morto e 18 feridos

2004 Parlamento de Israel aprova o plano do primeiro-ministro, Ariel Sharon, de retirada de colonatos judeus da Faixa de Gaza e de partes da Cisjordânia

2006 Portugal chega a acordo sobre a venda da Hidroelétrica de Cahora Bassa com Moçambique. Recebe 950 milhões de dólares (cerca de 750 milhões de euros) pela venda da maioria do capital da Hidroelétrica, provenientes da receita de privatização

2007 O escritor Valter Hugo Mãe é distinguido, por unanimidade, com o Prémio Literário José Saramago 2007, pelo romance ‘O remorso de Baltazar Serapião’

2009 O Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, dá posse ao XVIII Governo Constitucional, chefiado por José Sócrates

2011 A União Europeia chega a acordo sobre a recapitalização dos bancos, durante a cimeira dos chefes de Estado e de governo dos 27, em Bruxelas

2011 O parlamento alemão aprova o reforço do fundo de resgate europeu, e confere poderes à chanceler Angela Merkel, para negociar o pacote de medidas de estabilização da moeda única com os outros líderes europeus em Bruxelas

2012 O antigo primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi é condenado a quatro anos de prisão pelo Tribunal Penal de Milão por delito de fraude fiscal no chamado caso Mediaste, empresa de audiovisual de que Berlusconi é proprietário

2013 Milhares de pessoas participam numa manifestação promovida pelo movimento ‘Que se lixe a troika', que junta nas ruas de Lisboa várias gerações para mostrar indignação contra as políticas do Governo e pedem a saída da 'troika'

2014 Dilma Roussef é reeleita Presidente do Brasil, na segunda volta das eleições, derrotando Aécio Neves, candidato do Partido da Social-Democracia Brasileira

2014 Os partidos pró-ocidentais e nacionalistas obtêm uma vitória esmagadora nas eleições legislativas ucranianas, boicotadas pelos rebeldes pró-russos do leste separatista

2019 O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dá posse aos 19 ministros e 50 secretários de Estado do XXII Governo Constitucional, depois de empossar o primeiro-ministro, António Costa, no Palácio da Ajuda, em Lisboa

2020 Covid-19: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o decreto da Assembleia da República que determina o uso obrigatório de máscara na rua, por um período de 70 dias, sempre que não seja possível cumprir o distanciamento físico recomendado

2020 A agência espacial norte-americana NASA anuncia a descoberta de moléculas de água na superfície iluminada da Lua.

2022 As autoridades ucranianas anunciam que já exumaram cerca de mil corpos nos territórios recuperados durante a contra-ofensiva contra as forças invasoras russas

Este é o ducentésimo octogésimo dia do ano. Faltam 66 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia