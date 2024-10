Turista sofre queda na Vereda da Ponte de São Lourenço

Uma turista com cerca de 40 anos sofreu hoje uma queda quando percorria a Vereda da Ponta de São Lourenço, no Caniçal.

A mulher, de nacionalidade inglesa, caiu numa zona proibida, no pico da casa do Cais do Sardinha, e como apresentava suspeita de fractura numa perna, teve de ser socorrida pelos Bombeiros Municipais de Machico.

A turista foi depois resgatada por mar, numa embarcação do Sanas Madeira, que a transportou até à marina da Quinta do Lorde onde estava uma ambulância de Machico que assegurou o seu transporte até ao Centro de Saúde local.