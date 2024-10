Trabalhador foi afastado da obra

Num comunicado o Colégio de Santa Teresinha informa aos encarregados de educação que o trabalhador de 64 anos que terá alegadamente assediado alunas foi afastado da obra.

"É com grande preocupação que tomamos conhecimento de uma ocorrência reportada no final da tarde e ontem, por algumas alunas e encarregados de educação, referente ao comportamento de um trabalhador da empresa que se encontra a executar uma obra de reconstrução, no 4.º piso", começa por referir a nota enviada.

Afirma que encontra-se a decorrer uma investigação com a colaboração das autoridades competentes para apurar os factos.

"Desde logo, como medida preventiva, o trabalhador suspeito foi afastado da obra e, a partir de hoje, as obras irão decorrer apenas nas pausas lectivas", explica.

A concluir esclarece que a notícia pode "gerar preocupações e inquietação", por isso diz que a colégio está a trabalhar seriamente no assunto desde o momento em que foi tomado conhecimento da situação. "Durante toda a manhã, a direcção esteve empenhada em colaborar com a investigação, atendendo crianças, pais e autoridades competentes".