'A Fiandeira' de Rafaela Rodrigues apresentado no Museu Etnográfico da Madeira

O Museu Etnográfico da Madeira (MEM), espaço tutelado pela Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, será palco para o lançamento do livro infantojuvenil 'A Fiandeira', de Rafaela Rodrigues, amanhã, 31 de Outubro, pelas 17h30. Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa desta quarta-feira, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, estará presente no evento.

A autora explica que a sua mais recente obra se inclui no projeto literário ‘Profissões’ editado pela CADMUS, “uma colecção de livros ilustrados sobre profissões típicas da Madeira, da sua cultura e da sua (nossa) identidade. As profissões ilustradas até agora foram: 'O Pescador'; 'A Bordadeira'; 'O Levadeiro' e agora, a estas, junta-se 'A Fiandeira'.

“A Fiandeira é a pessoa responsável por transformar a lã, matéria-prima, em fio. E este fio, que provém de um ser vivo que anda livre, transforma-se depois no barrete, que é um símbolo madeirense”, acrescenta Rafaela Rodrigues.

Na apresentação da obra haverá uma conversa informal, na qual a autora falará sobre a profissão em questão, o seu trabalho de campo e recolha, e a edição e tratamento da informação, para a construção das ilustrações e do texto do livro.

Recorde-se que a apresentação do livro no MEM acontece no âmbito da mostra “Onde a Lã Vive”, inaugurada no passado dia 17 de outubro. O projeto expositivo resulta de uma parceria com o Coletivo Enfia o Barrete (Irina Andrusko e Luz Ornelas) teve, ainda, a colaboração da autora Rafaela Rodrigues e é o resultado da recolha e estudo prático à volta de dois rebanhos em regime silvipastoril (ACGSP), duas fiandeiras de lã Isabel da Eira e Isabel Ferreira e o repertório de tricot/malhas. Tem como objetivo dar a conhecer a lã, uma matéria-prima regional, ao longo do seu ciclo completo, desde a pastagem até à sua transformação em objeto, destacando a sua ligação à natureza e o papel fundamental do homem neste processo. O percurso expositivo abrange o trajeto da lã, desde o mundo vegetal e animal até à sua integração na cultura.

Sobre a autora

Rafaela Rodrigues cresceu em Machico, muito perto do mar. Desde pequena que gosta de histórias. Estudou Design na Universidade da Madeira e é mestre em Ilustração pela Escola Superior Artística do Porto - Guimarães.

Colabora com galerias como a Ó!Galeria Ilustração, a Ó!Galeria Cerâmica (Porto) e a Circus Network (Porto). Em 2018, foi selecionada para o Encontro Internacional de Ilustração de São João da Madeira (Aveiro).

Em 2021 e 2023 foi selecionada para o prémio big, com ilustrações dos livros 'O Pescador' e 'A Bordadeira', respectivamente.

Em 2021, ilustrou o livro 'Vidas (Des)Conhecidas: Lourdes Castro', editado pela Cadmus, com texto de Carlos Diogo Pereira. O livro teve o apoio da própria artista plástica e o Alto Patrocínio do Presidente da República Portuguesa.

Em 2022, lançou, através da Editora Cadmus, a obra 'Uma Casa sem Nome para Depois', resultado do seu projecto de mestrado, escrito por João Giz e ilustrado por si. Algumas ilustrações deste livro foram seleccionadas para o Catálogo da Ilustração Nacional 2023. Gosta muito de livros e de tudo o que os livros podem ser.