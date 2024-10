Polícia investiga suspeita de homicídio em Machico

A Polícia está a investigar uma suspeita de homicídio no concelho de Machico.

Segundo o DIÁRIO apurou, uma mulher foi esta manhã encontrada morta por um familiar, na Vereada do Barqueiro, no sítio do Poço do Gil, e as marcas de violência levaram as autoridades a suspeitar de um eventual crime.

A vítima, de 44 anos, apresentava um corte no pescoço. Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados ao local, mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

Entretanto, pouco tempo depois, sabe-se que as autoridades foram alertadas para uma suspeita de suicídio no miradouro do Caniçal.

O homem, que ao que tudo indica estaria munido de uma faca, foi interceptado e será transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Trata-se de um familiar directo da vítima.