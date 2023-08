Pedro Fino visita investimentos em curso no Porto Santo

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou este sábado, 12 de Agosto, visitas de trabalho em diversos empreendimentos das Sociedades de Desenvolvimento no Porto Santo e marcou presença na abertura da exposição '20 Anos de Desenvolvimento – Refletir o Passado, Projetar o Futuro', com especial referência à obra do arquiteto José António Paradela, e ainda na exposição intitulada 'A Ideia, o Projeto e o seu Desenvolvimento', do Porto Santo Golfe, e respectiva entrega de prémios do Torneio José Rosado.

O governante visitou a empreitada de reabilitação que decorre no Complexo de Ténis local, onde a área infantil está concluída, bem como os novos campos de padel. Neste momento decorrendo ainda algumas intervenções finais. Os trabalhos consistem em intervenções nas camadas de acabamento nos pavimentos dos campos de ténis e padel secundários, bem como na separação das instalações especiais e demais intervenções no edifício do clubhouse.

No final de Julho último também começaram as obras no Mercado do Porto Santo. A empreitada de reabilitação deste edifício consiste em trabalhos estruturais essenciais à conservação e segurança do edifício, não impedindo o funcionamento do bar e da loja de roupa lá localizados e também conciliando com a programação cultural da Câmara Municipal.

Pedro Fino marcou também presença na abertura das exposições patentes no Centro Cultural e de Congressos e no Campo de Golfe do Porto Santo. No âmbito da comemoração dos 20 anos de existência da maioria das infra-estruturas da Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, a mostra '20 Anos de Desenvolvimento – Refletir o Passado, Projetar o Futuro', que pode ser visitada no Centro Cultural e de Congressos, faz uma retrospectiva de todo o investimento na ilha do Porto Santo, com especial referência ao arquiteto José António Paradela, que realizou, por exemplo, os Planos de Urbanização do Porto Santo Golfe.

Relativamente à exposição 'A ideia, o Projeto e o seu Desenvolvimento', são abordadas as várias fases do projecto de golfe para a ilha do Porto Santo, desde a ideia inicial, a construção no terreno e o seu desenvolvimento para o futuro. Conta com três áreas de exposição, com fotografias, vídeo cronológico, exposição de troféus e objetos que marcam a história do empreendimento.

A finalizar a visita, o secretário regional participou na entrega dos troféus da III edição do Torneio José Rosado. José Rosado desempenhou um papel de relevo no Porto Santo e foi um dos clientes mais assíduos, desde a abertura do Campo de Golfe do Porto Santo, em 2004. Este é um torneio de referência no Porto Santo e conta sempre com um grande número de sócios e praticantes da modalidade.