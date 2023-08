Santa Cruz aprova empréstimo de 6,7 milhões de euros para investimento

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou hoje um empréstimo no valor de 6,7 milhões de euros para investimento.

O presidente da autarquia, Filipe Sousa, sublinha que esta medida "decorre do trabalho de recuperação financeira iniciado em 2013 e que hoje permite níveis de endividamento e de investimento que são históricos em Santa Cruz".

No entanto, o presidente do Município não deixa de apontar contradições ao PSD e de assinalar diferenças entre o presente e o passado.

Nesse sentido, Filipe Sousa lembra que em 2022 os vereadores do PSD votaram contra o Orçamento e os investimentos plurianuais. "Agora, na reunião que hoje decorreu, aprovaram os investimentos que já tinham chumbado, mas chumbaram a forma de os financiar e tornar possíveis. Isto denota contradições e oportunismo", salientou, recordando que no passado eram as empresas que financiavam os investimentos e depois esperavam anos para receber de volta. "Situação que foi resolvida pela actual gestão camarária, que não só paga a tempo e horas às empresas como hoje tem fontes de financiamento legais e credíveis", afirmou.

Segundo o comunicado da autarquia, o actual empréstimo destina-se a várias obras de reabilitação urbana, requalificação de estradas, sendo 50% do mesmo absorvido pela vertente ambiental no combate às perdas de água e os saneamento. A grande fatia do investimento irá decorrer na freguesia do Caniço.