Vídeo e fotos ilustram Torneio de Softbol na Festa Luso-Venezuelana 2023

Foi com cheiro a iguarias típicas e um calor a lembrar a Venezuela, que o presidente interino do município da Ribeira Brava garante que a Festa Luso Venezuelana que decorre até domingo, na marginal da localidade, sob organização da Câmara Municipal local e do DIÁRIO, com o patrocínio da Empresa de Cervejas da Madeira e o Correio da Venezuela, "faz todo o sentido continuar a ser apoiada por ser uma marca" e prova, sublinha, "o sentimento e o reconhecimento que temos pela comunidade".