Sábado com temperaturas altas na Madeira

A atender pela previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) o dia será bem quente. Leitura que até motiva um aviso laranja para Costa Sul e Norte da Madeira, bem como Porto Santo, à conta do calor que vem para ficar até domingo.

Já nas Regiões Montanhosas o aviso foi elevado para vermelho e está em vigor até às 23 horas deste sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

Sendo assim, para este sábado, o Instituto prevê períodos de céu pouco nublado, mas com poeiras em suspensão.

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) soprando por vezes forte (até 45 km/h), com rajadas até 65 km/h, nos extremos Leste e Oeste da Madeira e nas terras altas. Quanto à temperatura da água do mar irá rondar os 24/25ºC.

LOCALIDADE MÍNIMA/MÁXIMA Funchal 25/32ºC Bica da Cana 21/31ºC Porto Santo 22/28ºC Porto Moniz 23/28ºC

Risco de exposição aos raios ultravioleta é muito elevado.

Uma vez que a temperatura máxima continuará a ser elevada, o alerta do IPMA também é muito elevado para o risco de exposição aos raios ultravioleta, tanto na Madeira (9), como no Porto Santo (9). É recomendada a utilização de óculos-de-sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, protector solar e evitar a exposição das crianças ao sol.

