Pedro Ramos quer aumentar o valor da comparticipação de consultas médicas

Pedro Ramos assegurou que pretende aumentar o valor da comparticipação das consultas médicas para que o aumento do preço não se reflicta na despesa dos utentes. A indicação foi deixada pelo secretário regional da Saúde, aquando de uma reunião com o Conselho Médico da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Médicos, que se realizou ontem.

De acordo com nota à imprensa, na ocasião, foi apresentado o ponto de situação relativo à revisão da convenção, estabelecida entre a Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil e o Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos.

"Actualmente, o Sistema Regional de Saúde conta com médicos convencionados que prestam serviços de saúde aos utentes no sector privado, salvaguardando o princípio da complementaridade entre o serviço público regional e a medicina privada", refere.

A par deste assunto, foram prestados todos os esclarecimentos relativos à Estratégia Regional dos cinco rastreios de base populacional, nomeadamente o rastreio do cancro colorretal, rastreio do cancro do colo do útero, rastreio do cancro da mama, rastreio da retinopatia diabética e rastreio de Saúde Visual Infantil.

"Dando continuidade à sua estratégia de diálogo e de proximidade, a Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil comprometeu-se em manter o diálogo com esta classe profissional e a reforçar a comunicação interna com os profissionais", termina.