Poder reforçado de Tolentino Mendonça no Vaticano em destaque na imprensa nacional

"Tolentino reforça poder no Vaticano", escreve hoje o Nascer do Sol. O matutino refere que o cardeal português é um dos principais conselheiros do Papa e inspirador das suas intervenções na JMJ de Lisboa.

Saiba que outros assuntos estão em destaque neste e noutros jornais nacionais:

- "António Ramalho, 638.º aniversário de Aljubarrota: 'Quem imaginaria possível uma vitória em apenas uma hora num embate entre exércitos tão desequilibrados?'"

- "Benesses para médicos brasileiros choca clínicos portugueses"

- "Incêndios: Fantasma de Pedrógão paira sobre Alentejo e não só"

- "Ana Jacinto: 'Associar o AL ao problema da habitação é um erro gigantesco'"

- "Francisco César: 'Quando estou de férias sinto saudades do trabalho'"

- "Liga de futebol: Benfica reforça favoritismo com vitória na Supertaça"

- "JMJ: Imagens e frases marcantes de um encontro único em Lisboa"

Correio da manhã:

- "'Crimes do rei Ghob'. Queria matar-me a mim e à bebé" -

- "Super-Benfica"

- "Nova época. Conquista [da Supertaça] embala confiança do Benfica"

- "FC Porto. Sérgio Conceição recorda pai e recusa ceder às 'injustiças'#

- "Despiste de carro mata polícia de 28 anos"

- "D. Rui Valério é o novo patriarca e D. Américo Aguiar vai para o Vaticano"

Expresso:

- "Jornada Mundial da Juventude: Abusos na Igreja entregues à Justiça triplicam em dois meses"

- "Amor de dois casais levou a um raro transplante internacional"

- "Novo Observatório do Clima nasce nos Açores"

- "Altice: bónus milionário em prédio para 'amigo'"

- "PAN e Livre ponderam coligação nas europeias"

- "Zona ardida de Odemira em seca extrema há mais de dois anos"

- "Diplomatas admitem fazer greves inéditas"

- "Famílias fazem troca de casas para irem de férias"

- "TC confirma prisão para inspetores do SEF"

- "Apoios para vítimas de incêndios"

- "Valor das apostas online diminuiu"

- "Preço da eletricidade disparou 15%"

- "Greve empurra prémios Emmys para 2024"

- "36 mortos em fogos florestais no Havai"

Público:

- "Aumentos salariais dos últimos dois anos ainda não compensam subida de preços"

- "50 anos de hip-hop: Nasceu nas festas do Bronx, chegou a toda a parte"

- "Apoios sociais Privados e Santa Casa chamados a resolver 'casos sociais' no SNS"

- "Política: Marcelo queria alargar lei da amnistia a maiores de 30"

- "América Latina: Narcotráfico deixa rasto de terror e morte no Equador"

- "Saúde: Toxi-infeção associada à broa de milho atinge 187 pessoas"

- "Arranca a I Liga: Só o campeão tem lugar garantido na Champions"

Jornal de Notícias:

- "Aumentam queixas de cancelamentos e perdas de bagagens nos aeroportos"

- "Evasões: Pedalar junto à água"

- "Luta pelo título com menos vagas na Champions"

- "FC Porto: Cartão vermelho mostrado ao longe dá trunfos a Conceição"

- "Volta a Portugal: Linarez morde os calcanhares a Reis"

- "Jovem polícia morre em despiste a caminho de uma ocorrência"

- "Presidência: Marcelo vai de férias com um 'pacote imenso' de diplomas"

- "Lisboa: Novo patriarca já andou a apagar fogos e adora bicicletas"

- "Gondomar: Expropriar cemitério custa 50 mil euros"

Diário de Notícias:

- "Inflação penaliza salários na energia e agricultura"

- "Bispo Rui Valério: Novo patriarca de Lisboa lembra vítimas dos abusos e reforça 'tolerância zero'"

- "Jorge Seguro Sanches: Pedro Nuno ou Medina? 'PS. Mais do que um partido de individualidades, este é um partido de valores'"

- "Legislação: Arrendamento forçado. Marcelo promete 'olhar com mais cuidado'"

- "Worku Belachew, diretor do The Independent Herald: 'Etiópia nunca reteve o Nilo e não o vai fazer. Egito não deve temer'"

- "Gastronomia: O sentimento de cozinhar para o Papa. O chef Vitor Sobral criou mais uma ementa especial"

- "I Liga: Quatro candidatos assumidos e um campeão a partir como favorito"

Jornal Económico

- "Altice poderá encaixar 700 milhões com venda de 'data centers'

- "O nosso crescimento está limitado apenas pela produção, com ou sem Ucrânia [CEO da Takever, Ricardo Mendes]"

- "Tribunal manda devolver 1,3 mil milhões a Caracas"

Negócios:

- "Contrato que Drahi fez com Armando Pereira é 'atípico'"

- "Da biblioterapia à prescrição social. Receitas criativas ao serviço da saúde"

- "Imobiliário: Violas compra edifício ao Novo Banco por oito milhões"

- "Depósito cheio custa mais 14 euros que em maio"

- "Rendimentos: Salário médio real ainda cai na agricultura, banca e seguros"

O Jogo

- "Varela merece o melhor"

- "Treinador do Boca rasga elogios na despedida emocionada do médio à Bombonera"

- "Reforço do FC Porto é esperado na invicta durante o fim de semana"

- "Benfica. Soluções de ponta a ponta"

- "águias oficializam o guarda-redes Trubin e o avançado Arthur Cabral"

- "Sporting. Hjulmand fechado"

Record

- "Benfica. Mais reforços"

- "Arthur Cabral e Trubin até 2028 com cláusulas de 100 MEuro"

- "Sporting. Hjulmand abdica de 1MEuro. Médio hoje em Lisboa"

- "FC Porto. Sérgio Conceição sem castigo extra"

A Bola

- "Mais fortes!"

- "Benfica apresenta Arthur Cabral e Trubin"

- "FC Porto. Sérgio Conceição arrisca castigo pesado"

- "Sporting. Hjulmand nas próximas horas"

- "Liga Conferência. Arou ganha vantagem. Vitória sobre o Brann (2-1)"