Passageiros levaram duas horas para chegar a casa depois de Operação Stop no Porto Santo

Há mais relatos de pessoas indignadas com a Operação Stop realizada, ontem à noite, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) no Porto Santo, aquando da chegada do navio ‘Lobo Marinho’, que provocou constrangimentos na saída das viaturas do porto de abrigo numa hora de grande movimento.

Segundo apurou o DIÁRIO, com esta operação policial, que inclusive provocou congestionamento no trânsito, houve quem demorasse mais de duas horas para chegar a casa.

Há também relatos de passageiros que tiveram de se deslocar ao centro da vila para levantar dinheiro para poderem pagar as multas e reaver as cartas de condução.

Tal como o DIÁRIO adianta, hoje, na sua edição impressa, vários passageiros consideraram esta Operação Stop “completamente inaceitável”, criticando o tempo de espera a que estes foram sujeitos depois da viagem.

Devido a esta operação, que parou indiscriminadamente quase todos os carros, o regresso do navio ao porto do Funchal estava previsto para as 22h30, tendo sido atrasado cerca de 15 minutos.

Sobre o sucedido, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, disse ser importante que a GNR se manifeste sobre o assunto para que se apurem as razões que levaram a fazer esta Operação Stop numa hora de grande movimento.