Mayra Santos quer voltar a colocar a Madeira no mapa dos recordes

Já são vários os recordes e feitos que detém, mas mesmo assim Mayra Santos quer continuar a desafiar os limites da nossa imaginação e para isso já tem mais alguns objectivos traçados no que toca às proezas da natação em águas abertas.

A talentosa, destemida e ambiciosa nadadora luso-brasileira compartilhou com o DIÁRIO as suas motivações e projectos, deixando claro que os seus objectivos, por maior estranheza e perplexidade que possam causar às pessoas, são oportunidades para que possa continuar a enriquecer o seu crescimento enquanto pessoa e atleta.

Muitas pessoas dizem que sou louca e que não preciso de nada disto, mas na verdade isto são sonhos que eu tenho e estímulos para me desafiar a mim própria. Mas está tudo controlado, eu sei até que ponto eu consigo ir Mayra Santos, nadadora

Como já é do conhecimento público, a sua principal meta é tornar-se na primeira pessoa a fazer a volta à Ilha da Madeira, a nado, num total de 144 quilómetros. No entanto, este seu "maior sonho" tem vindo a ser adiado devido aos requisitos que acarreta, sendo que alguns, conforme explicou, não dependem de si.

"Ninguém acredita naquilo que eu quero fazer aqui. A volta à ilha da Madeira é o meu grande sonho, mas o problema é que existem muitos factores. É preciso estudar muito as condições da maré, porque como nós sabemos se na Costa Sul está bom, na Costa Norte está pior e vice-versa. Por isso, é preciso estudar mesmo o melhor dia para fazer isso, porque é uma prova de longa duração", disse, deixando a garantia que, no que toca à parte física, estão reunidas todas as condições. "Não depende da minha preparação física, eu sinto-me preparada para fazer a volta à ilha da Madeira. Mas, infelizmente, há coisas que não dependem de mim e eu ainda não tenho autorização para poder realizá-la", esclareceu.

Enquanto este seu sonho está em espera, Mayra Santos não diminui o ritmo e explica que vai prosseguir a atingir outros desafios, "que também têm grande valor", e que lhe permitem ir preparando da melhor maneira o seu grande desejo.

Como tal, o seu próximo desígnio está agendado para o próximo dia 23 de Setembro. Em Lisboa, a "madeirense de coração" vai fazer os 20 quilómetros que ligam o centro da capital portuguesa a Cascais. "É um percurso duro, com águas frias, sujas e com outro tipo de condições que não têm nada a ver com a nossa", disse, acrescentando que, apesar de não ser o tipo de situação a que está habituada a treinar, vai dar tudo para deixar novamente a marca madeirense em terras lusitanas. "Vou fazer o meu melhor e prometo representar bem a Madeira", sublinhou.

Quanto ao futuro, os planos também já estão definidos e, como não poderia deixar de ser, continuam a ter bem presente a "pérola do Atlântico".

Estou a pensar ainda em fazer, este ano, a travessia entre Madeira e Desertas, ida e volta, algo que ainda não foi feito. Além disso também tenho em mente ligar, a nado, as três ilhas - Porto Santo, Desertas e Madeira - o que também será a primeira vez que alguém o faz Mayra Santos, nadadora

Sobre o recente feito de Tomás Lacerda, que realizou a inédita travessia de 44 milhas náuticas (81 km), entre o Porto Santo e a Madeira, 'em cima' de uma prancha de Stand Up Paddle, Mayra Santos deixa os maiores elogios ao jovem surfista madeirense.

"Nós sabemos o tipo de atleta que o Tomás é e para nós é um orgulho. Acho que ele merecia ainda maior destaque pelo que fez, porque este tipo de atletas merecem todo o nosso reconhecimento, porque conseguem realizar desafios difíceis e que não são para qualquer pessoa", sublinhou, expressando também a sua alegria pelo facto de Tomás ter alcançado o feito numa idade tão jovem.

Por fim, a nadadora explicou que a Região é um dos melhores sítios para a prática deste tipo de travessias devido à qualidade do mar. "Tem condições excelentes, água muito cristalina, não tem perigo de tubarões, sem contar também com a qualidade da temperatura do mar, uma vez que na maioria dos canais a temperatura é super fria", referiu, destacando que espera que mais atletas possam ter isto de iniciativas para assim permitir uma maior divulgação do 'canal'. "É uma forma de divulgar o que a Madeira tem de melhor", concluiu.