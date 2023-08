Aviões estão a ser divergidos para o aeroporto do Porto Santo

O vento está novamente a condicionar as operações aeroportuárias na Madeira.

Até ao momento, já foram cancelados dois voos, entre partidas e chegadas, no Aeroporto da Madeira, constatando-se também diversas ligações divergidas e atrasadas.

Ver Galeria

Até às 19h30, quatro voos foram divergidos e estão mais quatro aviões às voltas a tentar arranjar uma janela de oportunidade para aterrar. Neste sentido, o aeroporto do Porto Santo está a "acolher" algumas destas aeronaves que aguardam para tentar uma nova abordagem à pista de Santa Cruz, como são o caso de dois aviões da Condor, um da Transavia e outro da easyJet.

Ver Galeria

A força do vento intensificou-se a partir das 17 horas, segundo os dados recolhidos pela estação meteorológica do IPMA no Aeroporto da Madeira. Na última hora a rajada mais intensa foi na ordem dos 62 km/h.