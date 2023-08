Tiago Berenguer sagra-se vice-campeão da Europa

Tiago Berenguer não conseguiu revalidar o título de campeão da Europa de badminton, ao perder há instantes a final da categoria de sub-17 do europeu, que está a ter ligar em Vilnius, na Lituânia.

O campeão europeu de sub-15 entrava para esta final, como um dos jogadores mais novos do evento, com 14 anos de idade, tendo pela frente na luta pelo ouro o dinamarquês Salomon Adam Thomasen, de 16 anos de idade, e onde veio a perder por 2-0, pelos parciais de 21-9e 21-17.

Com forte apoio vindo das bancadas do SEB Arena, nomeadamente dos seus colegas de selecção o jovem jogador do Club Sports Madeira entrou algo nervoso no primeiro set, onde viu o seu adversário a ganhar uma saborosa’ vantagem de 8-2 o que veio a ser determinante para vencer o parcial por 21-9.

No segundo set Tiago Berenguer equilibrou o encontro até aos oito pontos, mas o dinamarquês, mais eficaz, voltou a ganhar vantagem por sete pontos (19-12), e apesar da boa recuperação do atleta insular (17-20) acabou mesmo por se sagrar campeão da Europa, com Tiago a sagrar-se assim vice-campeão europeu.