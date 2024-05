Requalificação da ER 206 entre Gaula e Águas Mansas custa 1,7 milhões de euros

Está a ser levada a cabo a empreitada de requalificação da ER 206 entre Gaula e as Águas Mansas, numa intervenção que abrange um total de 8 quilómetros e que vai custar 1.787.000 euros, no âmbito do Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) Leste – Fase II.

De acordo com nota da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas enviada à imprensa, estas obras visam a reabilitação funcional do pavimento existente; reabilitação, reposição da sinalização vertical e horizontal; limpeza de passagens hidráulicas e eventuais reparações pontuais; limpeza, reparação e reconstrução de valetas longitudinais de plataforma; correção altimétrica de muros guarda; construção/reconstrução de muros guarda e de suporte; e reparação, instalação de guardas de segurança metálicas incluindo colocação de dispositivos de protecção de motociclistas.

"O PAMUS contempla a Requalificação da Rede Viária Regional nas Zonas Centro, Leste e Oeste, encontra-se na Fase II e estabelece a estratégia de médio e longo prazo para o desenvolvimento de infraestruturas e transportes da Região, melhorando as acessibilidades em todo o seu território e proporcionando mobilidade e transportes mais sustentáveis aos residentes e visitantes", explica.

“O objectivo passa pela requalificação das estradas regionais mais antigas, uma vez que permitem o acesso a pontos de fruição da paisagem e a zonas turísticas, bem como, por parte dos moradores, a um acesso mais confortável e seguro às suas casas”, explica o Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino.