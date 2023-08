Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram, ontem, chamados a socorrer um idoso vítima de uma queda nas imediações do Lido, nomeadamente na Rua do Gorgulho.

A vítima, de 88 anos, caiu na sequência de um ataque epiléptico.

O homem foi posteriormente encaminhado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.

O alerta foi dado por volta das 11h52.