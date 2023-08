Pedro Fino visita empreendimentos da Ponta do Oeste na Ribeira Brava e Madalena do Mar

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, realizou, esta quinta-feira, uma série de visitas de trabalho a vários investimentos da Ponta do Oeste - Sociedade de Promoção e Desenvolvimento da Zona Oeste da Madeira, na Ribeira Brava, cujas obras de requalificação ficaram recentemente concluídas.

Conforme refere aquela organismo governamental, numa primeira paragem, e acompanhado pela presidente do conselho de administração das Sociedades de Desenvolvimento, Nivalda Gonçalves, o governante visitou o Centro Desportivo da Madeira, que foi alvo de uma empreitada de reabilitação de infraestruturas e equipamentos.

Esta obra encontra-se concluída, estando apenas condicionados, para acabamentos, os campos de ténis e padel, cujas reservas para utilização abrirão durante o dia de hoje. Esta intervenção revestiu-se num investimento total de 835.500 euros, num espaço que é cada vez mais procurado para a prática desportiva. No geral, esta obra no Centro Desportivo da Madeira visou a reabilitação e regeneração de todo o centro, principalmente das diferentes zonas desportivas, de forma a voltar a oferecer à população um conjunto de espaços devidamente acondicionados para a prática das diversas modalidades, nomeadamente Centro Técnico, Pista de Atletismo, placard electrónico, Campo de Futebol de 5, Campos de Ténis, Campo Polidesportivo e campos de Padel. Foi feita ainda a reposição e reabilitação das condições de uso das infraestruturas de apoio ao Centro, como no parque de estacionamento, assim como das áreas exteriores. Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas

O governante deslocou-se depois à frente-mar da Ribeira Brava, onde a Ponta do Oeste realizou a renovação do pavimento junto à piscina e procedeu à reparação de escadas de acesso ao mar.

Esta intervenção, com um valor de 35.000 euros, dotou este espaço balnear de melhores condições, sendo que se trata de uma praia com Bandeira Azul. O restaurante encontra-se concessionado.

Na Madalena do Mar, o Pedro Fino verificou que estão concluídos os trabalhos de reabilitação do pavimento e das escadas do cais da Frente Mar da Madalena do Mar, um investimento de 17.400 euros para conferir mais conforto e segurança aos utentes deste espaço.