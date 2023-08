Música já se faz 'Altear' no Porto Santo

As músicas do 'Festival Altear' já começaram a actuar na praça do Barqueiro, no centro da ilha do Porto Santo.

Tudo começou às 21h30 e o local já se encontra bem composto com muito público.

Tudo a postos para o talento e animação do 'Festival ALTEAR' no Porto Santo Os relógios já estão em contagem decrescente para se começar a ouvir as batidas e sonoridades do 'Festival ALTEAR', evento que promete dinamizar o Porto Santo com muita animação e talento jovem.

Para amanhã está novamente marcado novo concerto para a mesma hora.

Estas actividades culturais estão inseridas na Semana da Juventude, que vai durar até ao fim de semana.