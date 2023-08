Ronaldo benzeu-se durante festejo e arrisca pena de prisão na Arábia

O golo que Cristiano Ronaldo marcou no último jogo, e que colocou o Al Nassr na final da Taça dos Clubes Campeões Árabes, pode deixar-lhe em 'maus lençóis', isto porque durante os festejos, antes do seu habitual 'siiii', o internacional português benzeu-se.

De acordo com o jornal italiano 'Tuttosport' esta expressão pública da fé cristã é proibida na Arábia Saudita, sendo condenada pelo país do Médio Oriente com a pena de prisão, nos casos mais extremos.