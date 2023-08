Entre quatro a cinco toneladas de espada para consumir em quatro dias

Arranca esta quinta-feira, na baixa de Câmara de Lobos, a Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, um evento que se prolonga até domingo. Serão quatro dias durante os quais os madeirenses e turistas que se deslocarem àquela vila, além da muita animação, vão poder desfrutar de várias especialidades onde a o peixe-espada-preto é o elemento principal. A organização estima que sejam consumidos entre quatro a cinco toneladas deste peixe no decorrer da festa.

Este ano, uma das novidades do certame será a comercialização de alguns pratos com ovas de espada, uma iguaria que não é comum existir nesta altura do ano, já que a desova desta espécie acontece, habitualmente, no último trimestre, sobretudo em Novembro.

Conforme explica ao DIÁRIO Celso Bettencourt, no ano passado foi lançado o desafio a um empresário da restauração, que resolveu desenvolver todos os esforços para a aquisição das ovas na altura devida e a sua conservação até agora, para que as mesmas possam ser apreciadas pelos milhares de madeirenses e turistas que são esperados em Câmara de Lobos, nestes quatro dias.

O evento, que vai na sua 31.ª edição, conta com 16 espaços comerciais, 11 dos quais de restauração. O presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, entidade responsável pela organização, refere que este número recorde é exemplificativo do sucesso desta festa, situação que levou os comerciantes a pedir que, desde o ano passado, o evento decorresse ao longo de quatro dias, em vez dos habituais três.

A espada é “um peixe que diz muito à freguesia de Câmara de Lobos”, importância que o autarca estende a toda a Região, argumentando com os cerca de sete milhões de euros resultantes da comercialização deste peixe, na Madeira e no Porto Santo.

Além da componente gastronómica do evento, o autarca destaca, também, a componente musical associada à festa, com a escolha dos artistas a recair em bandas e músicos regionais. “Privilegiamos os bons artistas regionais”, aponta Celso Bettencourt, embora amanhã e depois tenhamos artistas do continente como cabeças-de-cartaz, nomeadamente as ‘Doce Geração’, uma banda de tributo às Doce, que subirão ao palco no dia 11, pelas 23h30; no dia 12, às 23 horas, será a vez de Chris Ribeiro animar a festa.

O autarca aponta que não há muito mais margem para crescer, ou não fosse a baixa “curta”, pelo que a aposta deverá passar, sempre, por melhorar o formato e o seu conteúdo, ainda que reconheça que este evento já alcançou um nível de excelência muito acima da média. A passagem da festa do mês de Junho/Julho para o mês de Agosto veio contribuir para aumentar a procura por madeirenses e turistas.

Nas ementas dos restaurantes que integram este certame, a espada é um dos pratos principais, confeccionada nas mais diferentes formas. Celso Bettencourt refere que houve empresários que adquiram meia tonelada deste peixe, por isso garante que não vai faltar espada.

O presidente da Junta de Câmara de Lobos fala num investimento total a rondar os 80 mil euros. 30% dessa verba é suportada pelos comerciantes, destacando, também, o apoio financeiro e logístico dado pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos e pelo Governo Regional, este último através do PRODERAM. “Só com a conjugação destes apoios é que conseguimos organizar uma festa desta dimensão”, aponta, salientando que o facto de ter mudado para o mês de Agosto, deixou de beneficiar de parte da logística que era implementada para a Festa de São Pedro.

Celso Bettencourt realça os elevados custos com toda a logística, com o policiamento, bem como com a contratação dos artistas, dando a nota de que, apesar da dimensão da festa, a sua organização só se torna possível estar a cargo da Junta, porque tem “uma equipa pequena, mas trabalhadora”, aproveitando a oportunidade para agradecer esse empenho, e, ao mesmo tempo, convidar todos os madeirenses a passar por Câmara de Lobos nos próximos dias.

Para hoje, às 18 horas, conte com uma missa em honra dos pescadores de Câmara de Lobos.

Mas a agenda desta quinta-feira conta com outras iniciativas e eventos:

Política e sociedade

Quinta-feira é o dia preferencial para as reuniões dos executivos camarários. Para as 10 horas de hoje está agendada a reunião da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, a primeira do presidente interino, Leonel Silva.

Às 11 horas, uma comitiva do PSD-Madeira visita a Área Protegida do Cabo Girão, junto ao teleférico do Rancho.

À mesma hora, o Partido Trabalhista Português (PTP) procede à entrega da sua candidatura às Eleições Legislativas Regionais, no Tribunal do Funchal.

Às 11h30, a secretária regional de Inclusão Social e Cidadania visita o Centro Comunitário de Santo Amaro, no Conjunto Habitacional de Santo Amaro, à responsabilidade da Garouta do Calhau.

Para as 15h30 está agendada a entrega de uma abaixo-assinado, por um grupo de moradores dos sítios da Assomada, do Portinho e da Mãe de Deus, ‘Em defesa pela saúde pública’, ao presidente do Governo Regional, na Quinta Vigia, depois de terem feito acção semelhante na Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

Às 17h30, a CDU promove mais uma iniciativa política, nas zonas altas de São Roque, mais precisamente nos sítios do Galeão e da Cova – ‘Cidade de Berlim’, onde abordará diferentes problemas que afectam a população destas localidades.

Cultura e espectáculos

Além da animação que está associada à Festa Gastronómica do Peixe Espada Preto, o dia de hoje fica marcado pela abertura, às 18h30, do Festival de Arte Camachense – ARTCamacha, que acontece no centro da freguesia da Camacha, até ao próximo dia 16.

À mesma hora acontece, na Casa dos Açores na Madeira, uma ‘Conversa com madeirenses em Rabo de Peixe’, iniciativa que contará com a presença do actor Dinarte de Freitas e do compositor Pedro Macedo Camacho.

Mais tarde, às 21h30, arranca a 2.ª Edição do Festival ALTEAR, um Festival de Talento Jovem com a duração de dois dias e que vai proporcionar momentos únicos na Praça do Barqueiro, no Porto Santo.

Desporto

O dia de hoje fica marcado pelo desafio que Tomás Lacerda se propõe cumprir, ao fazer a travessia entre o Porto Santo e a Madeira, em SUP. A partida está prevista para a 7 horas da manhã, na Marina do Porto Santo, estimando-se a sua chegada à Madeira para as 17 horas, na Praia Formosa.

Esta é uma iniciativa de cariz solidário, já que haverá uma entrega de donativos à Delegação Regional na Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. As verbas serão conseguidas pelas vendas e consumos no bar ‘On Water Academy, de produtos cedidos pela Empresa de Cervejas da Madeira.

Às 13h15, terá lugar uma conferência de imprensa pelo treinador do Marítimo, Tulipa, para apresentação da nova época.

Para as 18h30 está prevista a apresentação da 16ª edição do ‘Super Trial 4X4 São Vicente – Madeira’, no Salão Nobre do Município de São Vicente.

Efemérides

Conheça as efemérides que marcaram o dia 10 de Agosto, ao longo dos anos:

1415 - A armada portuguesa, comandada por D. João I, atravessa o estreito de Gibraltar, atingindo águas de Ceuta.

1792 - Revolução Francesa. O povo de Paris invade as Tulherias.

1809 - O Equador declara a independência.

1893 - Rudolf Diesel realiza o primeiro teste com um motor de combustão.

1912 - Nasce o escritor brasileiro Jorge Amado, autor de "Gabriela Cravo e Canela" "Dona Flor e seus Dois Maridos".

1981 - Começa a conferência de Nairobim, a primeira sobre energias renováveis.

2004 - Série de atentados no centro de Istambul, Turquia, causa a morte a duas pessoas e várias dezenas de feridos.

2006 - Francis Obikwelu sagra-se campeão europeu dos 200 metros, em Gotemburgo, vencendo a final em 20,01 segundos, novo recorde nacional.

2018 - A candidatura de Bruno de Carvalho à presidência do Sporting é rejeitada pela Mesa da Assembleia-Geral.

2021 - A DGS (Direcção-Geral da Saúde) recomenda a vacinação universal das cerca de 400 mil crianças entre os 12 e os 15 anos.

2022 - O Real Madrid conquista pela quinta vez a Supertaça Europeia de futebol, igualando o recorde de AC Milan e FC Barcelona, ao vencer o Eintracht Frankfurt por 2-0, em Helsínquia, na Finlândia.

- Morre, com 63 anos, Fernando Chalana, antigo futebolista. Iniciou a formação no Barreirense, foi 27 vezes internacional por Portugal, vestiu a camisola do Benfica e do Bordéus.

Pensamento do dia

"Odeio a realidade. Mas é o único sítio que conheço onde se pode comer um bom bife."

Woody Allen (1935), cineasta norte-americano.