Madeira entre as regiões que mais progrediram e criminalidade em destaque na imprensa nacional

Conheça os destaques dos jornais nacionais desta segunda-feira, 3 de Março.

Correio da Manhã:

- "PJ procura 50 milhões desviados para o Brasil [Jacques Rodrigues]"

- "Patrão da 'Nova Gente é suspeito de fraude superior a 100 milhões de euros"

- "Onda benfiquista de norte a sul. Rio Ave 0 Benfica 1"

- "Vitória motiva dragões antes do clássico"

- "Tutor de menores em escola de Loures abusa de 10 crianças"

- "Crime dispara em todo o país. Açores é a exceção"

- "Blogger pró-Putin morre em atentado em São Petersburgo"

No Público:

- "Norte e Madeira estão no 'top 3' das regiões da UE que mais progrediram"

- "Amas. Sector social ainda não pagou aumentos anunciados para Janeiro"

- "ADSE reconhece que novos aumentos 'não são simpáticos'"

- "São Petersburgo. Atentado à bomba mata 'blogger' militar pró-russo"

- "Banco de conservação. Sementes portuguesas entram na 'Arca de Noé'"

- "Ryuichi Sakamoto (1952-2023). Soube estar no silêncio para melhor ouvir o mundo"

- "Yousaf e Sunak. Os filhos dos emigrantes do antigo império chegaram ao topo da política britânica"

- "Açores. Metal no meio das vacas, um 'griot' punk, meditação e festa kuduro no fim do Tremor"

No Jornal de Notícias:

- "Obra Diocesana usou mortos para burlar o Estado em três milhões"

- "Serviços mínimos rumo ao clássico: F.C. Porto 1-0 Portimonense. Fábio Cardoso marcou antes da visita à Luz - Rio Ave 0-1 Benfica. Gonçalo Ramos volta a resolver em vitória magra das águias"

- "Vamos dar nome à nova ponte. Soares dos Reis é a estação de metro mais cara. Votação para o nome da ponte da Linha Rubi começa na quinta-feira"

- "Inflação. Preços dos alimentos monitorizados por privados"

- "Telemóvel. 'Tijolo' nascido há 50 anos sem o qual não vivemos"

- "Finlândia. Sanna Marin perde chefia do próximo Governo"

- "Adultos. Sexo, mentiras e vídeo à distância de um clique"

- "Só 10% dos lares fechados resultaram de inspeções da Segurança Social"

No Diário de Notícias:

- "Relatórios de criminalidade contrariam teoria de 'problemas de imigração sérios'"

- "Protestos em Portugal como em França? A conjuntura é favorável, mas a tradição não"

- "Investidores. Uma centena com mais de nove milhões para apostar na longevidade"

- "Comissão independente. Fim da linha telefónica para denunciar abusos sexuais na Igreja deixa vítimas sem orientação"

- "1952-2023 Ryuichi Sakamoto. O músico japonês que o cinema tornou global"

- "Jeanine Cummins, escritora. 'Os EUA não são um 'melting pot', são antes um conjunto de ingredientes separados, não há muita mistura"

No Negócios:

- "Compensação às rendas antigas chega em 2024"

- "Conversa capital, João Leão [ex-ministro das Finanças]. Descida de preços 'já aconteceria' sem um cabaz de IVA 0%"

- "Investidor privado. Euribor alta e juros baixos nos depósitos dão razões para amortizar crédito"

- "Fim dos vistos gold é ilegal, dizem os constitucionalistas"

- "Estado dá 45 dias à ANA para definir investimentos em Lisboa"

- "Lítio. Savannah tem 43 milhões de euros para melhorar mina em Boticas"

No O Jogo:

- "FC Porto 1-0 Portimonense. Central nuclear. Fábio Cardoso substituiu avançados e garantiu um triunfo muito suado"

- "Rio Ave 0-1 Benfica. Domingo de Ramos. Avançado desbloqueou mais uma reentrada difícil no campeonato"

- "Chaves 1-2 Braga. Letra e música de Abel Ruiz. Toque de classe do espanhol fez a diferença"

- "Marítimo 4-2 Boavista"

- "Sporting. Melhor arranque de segunda volta da era Amorim. Sete vitórias em oito jornadas, 19 golos marcados e quatro sofridos confirmam melhoria dos leões"

No Record:

- "Cheira a campeão"

- "Águias com estrelinha estão a cinco vitórias do título"

- "Serviços mínimos FC Porto 1 -- Portimonense 0"

- "Sporting. Como Neto ultrapassou duas graves lesões"

- "A superação do 'pai russo'"

Na A Bola:

- "Diabo vermelho"

- "Gonçalo Ramos garante vitória do líder. Rio Ave 0 -- Benfica 1"

- "Golo 100 vale justo trinfo. FC Porto 1 -- Portimonense 0"

- "Sporting. Neto com luz verde para renovar"