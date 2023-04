Aviso de vento forte emitido pela Capitania do Funchal

A Capitania do Porto do Funchal informou, esta tarde, que recebeu do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) uma previsão da situação geral do estado do tempo para a orla marítima que justifica um aviso de vento forte até às 18h00 de amanhã. Deste modo, esta entidade recomenda que os proprietários e armadores das embarcações adoptem as devidas precauções por forma a garantirem a segurança das mesmas.

A nota assinada pelo capitão do porto, capitão-de-mar-e-guerra Rui Teixeira, apresenta a seguinte previsão meteorológica: vento de nordeste bonançoso a moderado, por vezes fresco no início, tornando-se gradualmente de norte fresco a muito fresco a partir do início da manhã, por vezes forte no final da manhã; visibilidade boa; ondulação na costa Norte com ondas do quadrante norte/nordeste com 1,5 a 2 metros de altura, passando a ondas de norte/noroeste com 2 a 3 metros de altura a partir da tarde; na costa Sul teremos ondas do quadrante oeste com 1 metro de altura, aumentando para 1 a 2 metros de altura a partir da tarde, sendo ondas quadrante Leste com 1 metro de altura na parte leste.